Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez, es el nuevo campeón y vuelve a la Liga Profesional

El estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba fue sede de la gran final de la Primera Nacional en la que Godoy Cruz consiguió no solo el título de la categoría al derrotar a Tristán Suárez, sino también el ascenso a la Liga Profesional 2027.

A los 9 minutos del primer tiempo, en un tiro libre a favor del Tomba, Martín Pino intentó anticipar y sin posibilidades de frenaro, le cometieron penal, que Esteban Burgos cambió por gol.

A los 33 minutos, luego de que el Lechero se haya acomodado en el campo de jeugo y tuviera ocasiones de gol, llegó el 2 a 0 para el Expreso.

Luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Martín Pino la bajó de cabeza para que Axel Rodríguez le cambie la dirección a la pelota para darle tranquilidad al equipo.

Cuándo parecía que el tercero llegaba para el equipo de Pablo de Muner, un gol de otro partido pusó a Tristán Suárez en partido, para calmar las aguas.

A los 39 minutos, Marcos Enrique recibió un pase atrás afuera del área y sacó un misil tremendo que dejó sin chances a Juan Strumia.

En los primeros minutos del complemento, el equipo de José María Martínez salió obligado y desde el inicio comenzó a atacar, dejando espacios atrás que a Godoy Cruz le costó aprovechar.

Hasta que a los 68 minutos, Santiago Martínez encaró a toda velocidad por la izquierda y habilitó con precisión al Martín Pino que con un potente derechazo estableció el 3 a 1 para el Bodeguero.

Llegando al final del partido, y cuándo Tristán Suárez jugaba con 10 hombres por la dura lesión de Sebastián Ramírez, fue expulsado Agustín Baldi, dejando a su equipo con nueve

Luego del pitazo final, el más esperado del año, Godoy Cruz afirmó que la segunda categoría – la que gana por segunda vez en su historia- le quedó chica y volvió a la Liga Profesional, justo un año después del descenso.

Con el ascenso de Godoy Cruz, Mendoza tendrá por primera ve tres equipos en la máxima categoría del fútbol argentino. Salud Bodeguero.