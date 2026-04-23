Search
Instagram Facebook Twitter
universidad-clase-2
EDUCACIÓN

Godoy Cruz impulsa un taller gratuito para orientar el futuro de los jóvenes

La propuesta busca acompañar a adolescentes y jóvenes en la elección de su camino académico y laboral, con un taller gratuito.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva edición de un taller de orientación vocacional gratuito, destinado a acompañar a jóvenes en el proceso de elegir su camino académico o laboral. La propuesta está dirigida a personas de entre 16 y 23 años que residan en el departamento.

El espacio busca brindar herramientas que permitan reflexionar sobre intereses, habilidades y motivaciones personales. A través de este acompañamiento, se apunta a que los participantes puedan tomar decisiones más conscientes y construir un proyecto de vida con mayor claridad.

La propuesta contempla cuatro encuentros presenciales que se desarrollarán de manera semanal. El primero tendrá lugar el lunes 4 de mayo, de 12:30 a 13:30, en el Espacio Integrador Comunitario (EIC), ubicado en calle Punilla 1404, en el barrio Foecyt. Allí, los jóvenes contarán con un ámbito de escucha y orientación que favorece el autoconocimiento y fortalece la identidad vocacional. Las inscripciones son gratuitas y se realizan de forma presencial en el EIC.

Además, la propuesta estará coordinada por profesionales que guiarán a los participantes durante todo el proceso, brindando acompañamiento en cada etapa de la toma de decisiones. La iniciativa forma parte de las políticas municipales que buscan generar oportunidades y apoyar a los jovenes en la construcción de su futuro.

ETIQUETAS:

Godoy Cruzorientación vocacionaltaller gratuito

+ Noticias

PENSIONADOS

Tarjeta Alimentar en mayo: cuánto se cobra y quiénes la reciben

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

Godoy Cruz impulsa un taller gratuito para orientar el futuro de los jóvenes

Por: Violeta Díaz Costa

DATOS ALARMANTES

Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings siguen en caída

Por: Redacción NDI

Manejo del Fuego

¿Cómo se preparan los bridagistas para combatir incendios forestales?

Por: Redacción NDI

estrategia

Si hay miseria que no se note: la campaña del Gobierno en la previa del Mundial

Por: Redacción NDI

rancho aparte

Explotó el peronismo en Mendoza: fractura total, bloques aparte y una crisis que no se disimula

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter