Godoy Cruz goleó a All Boys y escaló en la tabla de posiciones

Godoy Cruz recibió en el Feliciano Gambarte a All Boys, por la 15ª fecha del torneo de la Primera Nacional, con el objetivo de volver a la victoria para posicionarse en la tabla y dejar atrás la derrota del fin de semana pasado.

Godoy Cruz se puso en ventaja a los 15 minutos. Luego de un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Sosa, en el área conectó Martín Pino y debajo del arco la desvió Esteban Burgos para descolocar al arquero y establecer el 1 a 0.

Llegando al final de la primera parte, a los 39 minutos, Godoy Cruz amplió la ventaja. Pino recibió por la derecha y sacó un potente remate para clavar la pelota en el ángulo y anotar el 2 a 0.

"Martín Pino"



Por el golazo del jugador de Godoy Cruz ante All Boys. pic.twitter.com/fAKVCwpXNG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 24, 2026

En el segundo tiempo, a los 8 minutos All Boys encontró el empate en los pies de Calone, quien recibió totalmente solo en el área ante la salida de Ramírez, pero el juez de línea levantó l abandera marcando posición adelantada.

A los 14 minutos Godoy Cruz pasó a golear. Martín Pino recibió un pelotazo largo en el área, aguantó la pelota y con un derechazo cruzado anotó su doblete y el 3 a 0 para el equipo de Pablo De Muner.

El Tomba no se conformó con esa diferencia ante All Boys y a los 20 minutos marcó el cuarto. Pino la aguantó de espaldas y habilitó a Nahuel Ulariaga, quien mano a mano no falló y así anotó el 4 a 0.

El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica sexto en el Grupo A con 22 unidades. En la próxima fecha enfrentará a Estudiantes de Caseros, desde las 15:30 del sábado.