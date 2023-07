La organización de la Copa Argentina ha revelado el cronograma de los partidos correspondientes a los 16avos de final de la competencia. En esta fase, Godoy Cruz Antonio Tomba se destaca como el único equipo mendocino que continúa en carrera, junto a los cinco grandes del fútbol argentino.

El inicio de la serie está programado para el miércoles 19 de julio, con el enfrentamiento entre River Plate y Talleres de Córdoba, partido que podría llevarse a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por su parte, Racing se enfrentará a San Martín de Tucumán.

El jueves 20 de julio, Boca Juniors se medirá contra Barracas Central, mientras que Godoy Cruz Antonio Tomba jugará contra Villa Mitre de Bahía Blanca.

San Lorenzo tiene programado su enfrentamiento contra Platense para el miércoles 26 de julio, pero la fecha está sujeta a cambios dependiendo del avance del equipo en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Independiente cerrará los 16avos de final contra Central Córdoba el martes 15 de agosto.

Aún falta definir las sedes y horarios de cada partido que determinarán los clasificados a los octavos de final de la Copa Argentina.

Programación de los 16avos de final – Copa Argentina:

Miércoles 19 de julio:

Racing Club vs. San Martín de Tucumán

Defensa y Justicia vs. Centro Español

Jueves 20 de julio:

San Martín de San Juan vs. Vélez

Villa Mitre vs. Godoy Cruz

Barracas Central vs. Boca Juniors

Martes 25 de julio:

All Boys vs. Estudiantes La Plata

Miércoles 26 de julio:

San Lorenzo vs. Platense (sujeto a cambios)

Patronato vs. Argentinos Juniors

Excursionistas vs. Almagro

Miércoles 2 de agosto:

Colón vs. Lanús

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Jueves 3 de agosto:

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto:

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto:

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero