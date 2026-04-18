Godoy Cruz empató con San Miguel y dejó un gusto amargo

Godoy Cruz y San Miguel igualaron sin goles en el estadio Feliciano Gambarte, por la décimo fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El Expreso no encontró las fórmulas para superar a San Miguel y así tuvo su quinto empate en el Torneo de la Primera Nacional.

Con esta igualdad, el Tomba suma 14 puntos, sigue invicto de local y se ubica cuarto a tres puntos de Colón y Deportivo Morón. Justamente son los dos próximos rivales que deberá enfrentar.Los primeros 45 minutos fueron de trámite parejo, donde el Expreso tuvo mucho la pelota y sobre el final generó situaciones de gol.

En el complemento, Mariano Toedtli sorprendió con los cambios, que nada cambió el rumbo y termino sumando una unidad para engrosar la tabla.

Por la fecha 11 Godoy Cruz visitará a Colón, en Santa Fe. Este partido se disputará el próximo domingo a las 19 horas.

SINTESÍS DEL PARTIDO

Godoy Cruz (0): Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

San Miguel (0): Mateo Reynoso; Lucio Pérez,Dixon Rentería,Kevin Ceceri,Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez,Jorge Ferrero,Daniel Juárez,Máximo Oses y Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: No hubo.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Matías Billone Carpio

FOTOS: Cristian Lozano

