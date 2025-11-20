Search
Godoy Cruz echó al Turco Asad: quién puede reemplazarlo

El entrenador completó solo tres partidos en su tercera etapa y, pese a tener contrato hasta 2026, la dirigencia decidió que no siga.

El descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional abrió una serie de interrogantes sobre el rumbo inmediato del club, y uno de los puntos más sensibles era la continuidad de Omar Asad, quien comenzó su tercera etapa para conducir los últimos tres encuentros del torneo.

Después de tantos rumores, finalmente este miércoles se confirmó el futuro del entrenador y todo su equipo de trabajo, que pensaba en la pretemporada para el 2026.

El Turco asumió en un ambiente caliente con el objetivo de mantener al Tomba en la máxima categoría. Sin embargo, el empate 0-0 con San Martín de San Juan, la derrota 2-1 con Atlético Tucumán y la igualdad 1-1 con Riestra, decretaron el peor final.

A falta de confirmación oficial, es un hecho que Asad, junto a David “Mago” Ramírez y el cuerpo técnico, no continuarán al frente del primer equipo del Expreso por decisión dirigencial.

Si bien el Turco tenía vínculo hasta 2026, el DT mantenía una cláusula en su contrato para dejar la institución si ocurría el descenso.

La comisión directiva considera necesario un cambio completo de rumbo deportivo para afrontar la próxima temporada en el ascenso, por lo que no se le ofrecerá continuidad ni al entrenador, ni a varios jugadores.

Godoy Cruz Primera Nacional Omar Asad

