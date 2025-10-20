Godoy Cruz despidió a Walter Ribonetto y llega un viejo conocido para salvarlo del descenso: el Turco Asad será el técnico del Tomba

Luego de perder ante Lanús, Godoy Cruz se quedó sin margen de error. Los magros resultados del Tomba a lo largo del año hicieron que se metiera en la lucha por la permanencia, situación que hasta hace algunos meses parecía lejana.

Si bien el Tomba no corre peligro por los promedios, su desempeño a lo largo de este año hizo que no sume puntos suficientes como para cerrar el 2025 tranquilo. Y por si eso fuera poco, los equipos del fondo de la tabla levantaron su nivel, lo que hizo que la brecha existente desapareciera.

Ahogados por las urgencias, y tras una serie de malos resultados, Godoy Cruz decidió este lunes remover a Walter Ribonetto de su puesto de entrenador tras sólo once partidos. El Tino había llegado al Tomba en reemplazo de Esteban Solari, que también fue destituido por malos resultados.

Walter Ribonetto dejó de ser DT del Tomba (Foto: Prensa Godoy Cruz).

En el corto ciclo de Ribonetto al frente del equipo, el Expreso apenas sumó una victoria, empató cuatro juegos y perdió los seis restantes.

Conscientes de que el tiempo no es un lujo con el que el Bodeguero cuente en este delicado momento, la dirigencia tombina se movió rápido y ya cerró al reemplazante del Tino. Con la soga al cuello y sin margen de error, el encargado de intentar salvar a Godoy Cruz del descenso será un viejo conocido: Omar el Turco Asad.

A falta de confirmación oficial, trascendió que el técnico de 54 años arribará a la provincia este martes para firmar su contrato con el club tombino.

El Turco, que supo dirigir al Expreso en una de sus mejores temporadas en Primera División, estaría acompañado por otro emblema del club: el Mago David Ramírez, quien supo deleitar a los hinchas bodegueros con su calidad -justamente bajo la conducción técnica de Asad.

Cabe destacar que el Turco dirigirá a Godoy Cruz por tercera vez: la primera en el 2010, y la segunda en 2012.

El debut de Asad será en el partido más importante de los últimos tiempos del club: en un partido de “seis puntos”, el Tomba recibirá a San Martín de San Juan, encuentro que podría prácticamente sentenciar la suerte de alguno de los dos clubes cuyanos.

Los otros principales implicados en la pelea por la permanencia son Aldosivi y Talleres de Córdoba.

Así está el fondo de la tabla anual

Talleres – 27 pts

Godoy Cruz – 27 pts

San Martín SJ – 26 pts

Aldosivi – 24 pts

¿Qué le espera a Godoy Cruz en la recta final del torneo?

Fecha 14: recibe a San Martín de San Juan

Fecha 15: visita a Atlético Tucumán

visita a Atlético Tucumán Fecha 16: recibe a Deportivo Riestra

El fixture de los principales rivales del Tomba

San Martín de San Juan (26 puntos)

Fecha 14: visita a Godoy Cruz

Fecha 15: recibe a Lanús

recibe a Lanús Fecha 16: visita a Aldosivi

Aldosivi (24 puntos)

Fecha 14: recibe a Independiente Rivadavia

recibe a Independiente Rivadavia Fecha 15: visita a Banfield

visita a Banfield Fecha 16: recibe a San Martín de San Juan

Talleres de Córdoba (27 puntos)