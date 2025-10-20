Search
LA ÚLTIMA BALA

Godoy Cruz despidió a Walter Ribonetto y llega un viejo conocido para salvarlo del descenso: el Turco Asad será el técnico del Tomba

Con la posibilidad de descender más latente que nunca, el Expreso pegó un volantazo y cambió de DT en la recta final del torneo. La próxima fecha jugará un partido de seis puntos contra San Martín de San Juan que puede dejar prácticamente sentenciado a alguno de los dos equipos.

Luego de perder ante Lanús, Godoy Cruz se quedó sin margen de error. Los magros resultados del Tomba a lo largo del año hicieron que se metiera en la lucha por la permanencia, situación que hasta hace algunos meses parecía lejana.

Si bien el Tomba no corre peligro por los promedios, su desempeño a lo largo de este año hizo que no sume puntos suficientes como para cerrar el 2025 tranquilo. Y por si eso fuera poco, los equipos del fondo de la tabla levantaron su nivel, lo que hizo que la brecha existente desapareciera.

Ahogados por las urgencias, y tras una serie de malos resultados, Godoy Cruz decidió este lunes remover a Walter Ribonetto de su puesto de entrenador tras sólo once partidos. El Tino había llegado al Tomba en reemplazo de Esteban Solari, que también fue destituido por malos resultados.

Walter Ribonetto dejó de ser DT del Tomba (Foto: Prensa Godoy Cruz).

En el corto ciclo de Ribonetto al frente del equipo, el Expreso apenas sumó una victoria, empató cuatro juegos y perdió los seis restantes.

Conscientes de que el tiempo no es un lujo con el que el Bodeguero cuente en este delicado momento, la dirigencia tombina se movió rápido y ya cerró al reemplazante del Tino. Con la soga al cuello y sin margen de error, el encargado de intentar salvar a Godoy Cruz del descenso será un viejo conocido: Omar el Turco Asad.

A falta de confirmación oficial, trascendió que el técnico de 54 años arribará a la provincia este martes para firmar su contrato con el club tombino.

El Turco, que supo dirigir al Expreso en una de sus mejores temporadas en Primera División, estaría acompañado por otro emblema del club: el Mago David Ramírez, quien supo deleitar a los hinchas bodegueros con su calidad -justamente bajo la conducción técnica de Asad.

Cabe destacar que el Turco dirigirá a Godoy Cruz por tercera vez: la primera en el 2010, y la segunda en 2012.

El debut de Asad será en el partido más importante de los últimos tiempos del club: en un partido de “seis puntos”, el Tomba recibirá a San Martín de San Juan, encuentro que podría prácticamente sentenciar la suerte de alguno de los dos clubes cuyanos.

Los otros principales implicados en la pelea por la permanencia son Aldosivi y Talleres de Córdoba.

Así está el fondo de la tabla anual

  • Talleres – 27 pts
  • Godoy Cruz – 27 pts
  • San Martín SJ – 26 pts
  • Aldosivi – 24 pts

¿Qué le espera a Godoy Cruz en la recta final del torneo?

  • Fecha 14: recibe a San Martín de San Juan
  • Fecha 15: visita a Atlético Tucumán
  • Fecha 16: recibe a Deportivo Riestra

El fixture de los principales rivales del Tomba

San Martín de San Juan (26 puntos)

  • Fecha 14: visita a Godoy Cruz
  • Fecha 15: recibe a Lanús
  • Fecha 16: visita a Aldosivi

Aldosivi (24 puntos)

  • Fecha 14: recibe a Independiente Rivadavia
  • Fecha 15: visita a Banfield
  • Fecha 16: recibe a San Martín de San Juan

Talleres de Córdoba (27 puntos)

  • Fecha 14: visita a Vélez
  • Fecha 15: recibe a Platense
  • Fecha 16: visita a Instituto de Córdoba

Por: Lucian Astudillo

