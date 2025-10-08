Godoy Cruz confirmó el Line Up para la Fiesta de la Cerveza 2025

En la mañana de este miércoles, la Municipalidad de Godoy Cruz informó lo que tanto se esperaba: los artistas que darán vida a la edición N°18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Evento que se realizará entre el viernes 5 y domingo 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Siendo tres noches que mezclarán ritmos totalmente diferentes y que darán opción a todos los gustos musicales. Por un lado habrá cumbia, por otro rock y finalmente trap, reuniendo artistas que son reconocidos en la música nacional e internacional.

Se trata de: Damas Gratis, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Ciro y Los Persas, La Franela, Piti Fernández, Cazzu, Molotov y La K’onga. Pero lo que se deberá esperar ahora es la división de las noches y la publicación del valor de entradas.

Qué dijeron desde el municipio

En el comunicado de prensa difundido este miércoles, la Municipalidad de Godoy Cruz comentaba: “Durante las tres jornadas del festival, el público podrá disfrutar de una sucesión de shows de distintos estilos. Por lo que, habrá bloques de cumbia, rock, cuarteto y trap/urbano.

Cabe destacar que, la diversidad del line-up dará aire a los cambios de ritmo. Entonces, luego de la energía de un conjunto de cumbia, podrá engancharse un set roquero con guitarras potentes o incluso una propuesta más urbana y contemporánea.

Además de la música, el festival ya es un clásico de celebración cultural con gastronomía regional y puestos de cerveza artesanal. También, contará con intervenciones artísticas locales y espacios de esparcimiento para todo tipo de público”.