Godoy Cruz busca hacerse fuerte en el Gambarte ante Chaco For Ever y meterse de lleno en la pelea

Godoy Cruz recibe este domingo a Chaco For Ever por la 24° fecha de la Primera Nacional. El Tomba, que viene de vencer al líder Ferro en Caballito, buscará aprovechar su regreso al Feliciano Gambarte para mantenerse entre los equipos que pelean por ingresar al Reducido.

El equipo dirigido por Pablo De Muner llega con el envión de haber cortado una larga sequía jugando como visitante. El triunfo ante Ferro le permitió sumar tres puntos importantes y alcanzar las 34 unidades, ubicándose actualmente en el sexto puesto de la Zona A.

Ahora, el desafío será trasladar ese buen momento a Mendoza. Godoy Cruz intentará volver a ganar ante su gente y consolidarse definitivamente dentro de la zona de reducido, en un tramo del torneo donde cada punto comienza a tomar mayor importancia.

Enfrente estará Chaco For Ever, que atraviesa una situación mucho más comprometida. El conjunto chaqueño suma 22 puntos en 22 partidos y actualmente se encuentra en la zona baja de la tabla, al punto de que hoy debería disputar un partido desempate para evitar el descenso.

El encuentro se llevará a cabo este domingo a partir de las 16:30 en el estadio Feliciano Gambarte, de Godoy Cruz, y tendrá el arbitraje de Fabrizio Llobet.

Las probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine; Antonio Guerrero, Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Alan Luque, Lucas Mihovilcevich, Ricardo Garay Lima, Agustín Ojeda; Santiago Valenzuela; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas, Leandro Fernández; y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.