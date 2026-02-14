Godoy Cruz apenas rescató un empate ante Ciudad de Bolívar en su debut en la Primera Nacional

Terminó la cuenta regresiva. Tras un interminable parate, Godoy Cruz debutó con un empate por 1 a 1 ante el recién ascendido Ciudad de Bolívar, en un encuentro correspondiente a la zona “A” de la Primera Nacional, el cual se llevó a cabo este viernes en el estadio Feliciano Gambarte, y que contó con el arbitraje de Juan Pafundi.

El Tomba saltaba al terreno de juego con la misión de dar vuelta la página y dejar atrás la impensada tormenta que lo llevó a perder su lugar de privilegio en la elite del fútbol argentino tras 17 años. Con cuerpo técnico y plantel renovado, el Expreso debutaba en segunda categoría con el único objetivo de ganar para empezar con el pie derecho su operativo de retorno a la Primera División.

Lejos de lo que podía esperarse de un equipo recién ascendido, el Celeste se plantó en “La Bodega” y salió a jugarle al Tomba de igual a igual. Por su parte, el equipo de Mariano Toedtli -quien hacía su debut como DT del Expreso- intentaba salir jugando con la pelota al ras de un césped en mal estado. Entre las intenciones de un equipo, los primeros minutos se tornaron friccionados. Apenas se pudo destacar algún centro que sobrevoló el área local o un tímido remate de media distancia por el lado de los mendocinos.

La parsimonia que reinó en gran parte del primer tiempo se trasladó al complemento. Con los jugadores más empecinados en correr que en jugar el desarrollo del partido se hizo cada vez más desprolijo. En un contexto de paridad total, fue el Celeste el que -a través de un contragolpe- pudo haber roto la igualdad en el marcador a los 8′, pero ningún jugador llegó a empujar una pelota que recorrió toda el área chica tombina. El Expreso, por su parte, respondió con un remate de media distancia de Nicolás Fernández, que se fue besando el palo del arco defendido por Agustín Rufinetti.

Tras la primera situación de peligro para el Tomba llegó el baldazo de agua fría para los locales: tras haber insinuado en un par de contragolpes, finalmente el Ciudad de Bolívar llegaría a la apertura del marcador cuando a los 14′ del complemento Guillermo Sánchez aprovechó un grosero error defensivo del local para poner el 1 a 0. Como si se tratara de una continuidad de lo vivido en el tramo final de su estadía en Primera, a Godoy Cruz con muy poco lo lastimaban.

Al verse en desventaja, y ante el grito enardecido de su hinchada, el Tomba se abalanzó contra el área rival. Sin demasiadas ideas, el equipo dirigido por Toedtli apeló a la única vía con la que intentó durante toda la noche: centros sin destino claro y remate de larga distancia.

Recién a los 27′ el Bodeguero encontró por primera vez espacios tras una recuperación en tres cuartos de cancha. Una contra comandada por Fernández casi deriva en el empate tombino, pero Elías Martínez alcanzó a desviar una pelota que le llegaba servida a Martín Pino para que el delantero la empuje con el arco totalmente a su merced. Tras la intervención del defensor celeste la pelota rebotó en el jugador local y se fue apenas por encima del travesaño.

A partir de ese momento, Godoy Cruz fue una tromba -enamorados del resultado- Ciudad de Bolívar se refugió cada vez más contra su arco. Y de tanto ir, el local llegaría al empate: a falta de 5′ para el final, Vicente Poggi terminaría por empujar una pelota que había quedado boyando en el área chica tras una serie de rebotes a la salida de un córner.

Pese al envión final, el escaso tiempo que tenía por delante atentó contra las intenciones del Tomba, que se tuvo que conformar con el empate. Con este resultado, Godoy Cruz sigue sin ganar de local desde su regreso al Gambarte. El próximo compromiso del Expreso será ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante.