Godoy Cruz anunció el regreso del Gato Oldrá

Luego de varios días de negociaciones, finalmente este jueves Daniel Oldrá llegó a un acuerdo con el presidente José Mansur y concretó su regreso a Godoy Cruz Antonio Tomba.

El Gato, que se fue hace un año para ser el director técnico de Instituto de Córdoba, vuelve al club de sus amores para asumir la función en la que se siente más cómodo.

“Oldrá vuelve al Tomba para asumir como Director Deportivo”, anunció de manera oficial el club a través de sus redes sociales.

“Un referente de nuestra historia, identidad y sentido de pertenencia, que seguirá aportando su experiencia y amor por estos colores desde un lugar clave para el futuro del club”, agregó el comunicado, acompañado de una foto de Oldrá en el predio de Coquimbito.

Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, expresó emocionado al sitio oficial del club en su regreso.

En cuanto a su nuevo rol de Director Deportivo, explicó que se tratará de “estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico, caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera”.

Finalmente, el Gato le dejó un mensaje a los hinchas de Godoy Cruz, a quienes agradeció por el cariño de siempre: “Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos”.

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