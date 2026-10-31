Godoy Cruz, a todo o nada en el Gambarte: con un oído puesto en Caseros, recibe a Almirante Brown y va por la gran final

Este sábado, Godoy Cruz afrontará la que será, hasta ahora, la tarde más importante de su temporada. En el estadio Feliciano Gambarte, el Tomba recibirá a Almirante Brown con un objetivo claro: conseguir el triunfo que le permita mantener vivo el sueño de jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro, correspondiente a la fecha 36 de la Primera Nacional, comenzará a las 15 y tendrá el arbitraje de Maximiliano Manduca. Tal como ha ocurrido a lo largo del torneo, la transmisión estará a cargo de la plataforma LPF Play.

Qué necesita Godoy Cruz para meterse en la final por el ascenso

El Expreso llega a la última fecha de la Zona A con 63 puntos, dos menos que Ferro, que visitará a Acassuso. Por eso, además de ganar en el Gambarte, el equipo conducido por Pablo De Muner deberá esperar que el conjunto de Caballito no consiga una victoria.

Uno de los escenarios posibles es que el Bodeguero y el Verde finalicen la etapa regular del torneo con las mismas unidades: si Godoy Cruz vence a Almirante Brown y Ferro empata, ambos quedarán igualados en puntos. En ese caso, la clasificación será para el Tomba por tener mejor diferencia de gol: +19 contra +7 del Verdolaga. Si el Expreso gana y Ferro pierde, serán los mendocinos los que disputen la final por el primer ascenso.

Cabe resaltar que Ferro jugará como visitante ante Acassuso, que cedió su localía para que el encuentro se dispute en el estadio de Estudiantes de Caseros, con ambas hinchadas.

Si bien Godoy Cruz corre desde atrás, la posibilidad de llegar a la final se abrió en la fecha anterior, en la que el Tomba goleó 3-0 a Mitre en Santiago del Estero y aprovechó la derrota de Ferro, que cayó por el mismo resultado frente a Chaco For Ever en Caballito.

Cabe resaltar que si el Expreso no consigue alcanzar la final por el primer ascenso, tendrá que disputar el Reducido. En ese caso, definirá siempre como local y contará con ventaja deportiva.

El Tomba llega en un buen momento

Godoy Cruz llega al partido con una racha de nueve encuentros sin derrotas, producto de siete triunfos y dos empates. En el Feliciano Gambarte, además, acumula cuatro victorias consecutivas.

Almirante Brown, por su parte, ya tiene asegurada su participación en el Reducido por el segundo ascenso. La Fragata viene de vencer 1-0 a Deportivo Morón y ocupa el sexto puesto de la tabla, con 51 puntos.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Almirante Brown: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Enzo Cardozo, Gustavo Cabral y Máximo Levi; Tomás Villoldo, Santiago Gauna, Mariano Santiago y Luciano Pascual; Ulises Abreliano y Milton Zanotti. DT: Andrés Montenegro.