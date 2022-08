Quienes aceptaron la propuesta, y quienes recibieron el aumento por decreto, fueron convocados por el Gobierno a revisar el aumento.

El actual Ejecutivo dio a conocer que convocó a los sectores sindicales con quienes se generaron acuerdos y a los que se les brindó un aumento por decreto. La razón es revisar el incremento salarial como parte de la nueva escalada inflacionaria que actualmente escaló al 7,4% en julio.

La comunicación oficial del Gobierno remarca que esta acción es parte de lo acordado anteriormente, donde se pactó una revisión ante una coyuntura como la actual, por lo que el llamado se realizó a todos los sectores con lo que se paritó desde mitad de julio.

“La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales”, expresa el comunicado.

Remarcaron que en lo próximo los sindicatos serán notificados de esta convocatoria según plazos administrativos.

Inflación nacional y el contexto de gobierno

Esta semana sindicatos de provincia llegaron generar una multitudinaria manifestación que ubicó al SUTE como uno de los sindicatos referentes de esta manifestación ya que tiene al grueso de representación de personas trabajadoras y el que desde hace años padece el detrimento de sus salarios. La economía nacional también ha sumado a la situación actual de la clase trabajadora en relación a lo estatal.

Por otro lado, los ajustes generados en Mendoza a partir de la “última crisis administrativa” en épocas de Cornejo, empezó a generar una serie de ajustes, en los cuales el salario de trabajadores, fue uno de los puntos en donde el Estado buscó la necesaria “austeridad” manifestada en su momento.

