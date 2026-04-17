“Gobierno en Terreno”: la iniciativa del consulado chileno para residentes que llega a la Nave Cultural

La Ciudad de Mendoza acompaña la iniciativa impulsada por la División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en conjunto con el Consulado General de Chile en Mendoza. La actividad forma parte del programa “Gobierno en Terreno”, destinado a acercar servicios del estado chileno a sus ciudadanos residentes en el exterior.

La jornada tendrá lugar el 23 de abril, de 9 a 16, en La Báscula de la Nave Cultural, donde habrá atención presencial de funcionarios del Consulado y del Servicio de Registro Civil e Identificación. Además, se habilitarán instancias virtuales mediante videollamadas para consultas con organismos como Banco Estado, la Corporación de Asistencia Judicial, el Instituto de Previsión Social–ChileAtiende (IPS) y la Superintendencia de Pensiones.

Durante el operativo, las personas podrán realizar trámites como: renovación de cédula de identidad y pasaporte, consultas previsionales para pensionados, solicitud de código de activación de Clave Única, consultas sobre productos de Banco Estado, asistencia judicial y otros trámites consulares.

La propuesta está dirigida a ciudadanos chilenos residentes en Mendoza y sus familias, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios y fortalecer el vínculo con su país de origen.

Cabe destacar que esta acción se enmarca en un operativo más amplio que se desarrollará del 21 al 24 de abril en la región, incluyendo también atenciones en San Luis (21 y 22 de abril) y San Juan (24 de abril), alcanzando así a comunidades chilenas de distintas provincias.