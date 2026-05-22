GNC: siete estaciones mendocinas ya registran problemas de suministro

Con la llegada anticipada del frío y el aumento sostenido en la demanda de gas, algunas estaciones de servicio de Mendoza comenzaron a registrar restricciones en el suministro de GNC. Según informaron desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA), ya son siete las estaciones afectadas en la provincia, aunque el impacto todavía es reducido frente al total de unas 192 bocas de expendio que funcionan actualmente.

La situación responde a una medida habitual durante los meses más fríos del año. El Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, establece un esquema de prioridades para garantizar el abastecimiento en hogares y servicios esenciales, como hospitales y escuelas. En ese orden, las estaciones de servicio y algunas industrias quedan relegadas, lo que puede derivar en cortes o limitaciones temporales del suministro.

El problema afecta especialmente a quienes utilizan GNC por su menor costo frente a los combustibles líquidos. Taxistas, remiseros y trabajadores del transporte son algunos de los sectores más sensibles ante estas restricciones, ya que dependen del gas para desarrollar su actividad diaria y mantener costos operativos más bajos.

Aunque el invierno todavía no comenzó oficialmente, el marcado descenso de las temperaturas hace prever que podrían sumarse más estaciones con inconvenientes si la demanda continúa creciendo. Desde el sector aclararon que las decisiones no dependen de las expendedoras locales, sino de las disposiciones que adopte ENARGAS según la disponibilidad de gas y la evolución de las condiciones climáticas en el país.