Giro inesperado en el caso Próvolo II: recusaron a los 3 jueces que deben decidir el futuro del fallo absolutorio

El expediente del caso Próvolo II volvió a tensarse en la Suprema Corte de Justicia, luego de que el abogado defensor de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez presentara una recusación contra los tres magistrados encargados de analizar si la absolución dictada en 2023 fue válida o no. Se trata de un giro que reaviva un proceso ya marcado por apartamientos, dilaciones y controversias jurídicas.

El planteo en Casación —impulsado por víctimas, familiares y el Ministerio Público Fiscal— busca dejar sin efecto la sentencia absolutoria que benefició a las dos religiosas y a otras mujeres en el juicio por abusos sexuales a alumnos sordomudos del Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. Ese fallo, que conmocionó a la opinión pública, es hoy el centro de una batalla judicial que no tiene fecha definida de resolución.

El recurso debe ser resuelto por los supremos Julio Gómez y María Teresa Day, y por la camarista civil Silvina Miquel, quienes conforman el tribunal especial designado tras múltiples recusaciones previas. Sin embargo, antes de emitir una decisión deberán cumplir con un paso clave: una audiencia oral en la que las partes expondrán sus argumentos ante los jueces, instancia que todavía no fue agendada pero que se espera concretar antes de que termine el año judicial.

Mientras tanto, el reclamo de las querellas mantiene firme su postura. Sergio Salinas, abogado de víctimas y familiares, reiteró que “la sentencia absolutoria estuvo mal hecha” y recordó que el caso Próvolo adquirió relevancia internacional desde las denuncias de 2016, llegando incluso a ser tratado en el Vaticano. La gravedad y el impacto institucional del expediente, dijo, obligan a una revisión rigurosa.

Del otro lado, la defensa de Kosaka y Martínez sostiene que el proceso debe respetar estrictamente las garantías constitucionales. Esta semana, el penalista Carlos Varela Álvarez presentó un escrito de 14 páginas en el que acusó a los magistrados Gómez, Day y Miquel de falta de imparcialidad y violación del derecho a un juicio justo, además de atribuirles la supuesta “filtración” del resultado final del proceso.

El abogado recordó que las religiosas fueron absueltas el 18 de noviembre de 2023, junto a otras siete mujeres, y que desde entonces llevan casi dos años esperando que la Corte convoque a la audiencia de Casación. Según su planteo, la demora y la información mediática que circuló sobre el expediente comprometerían la neutralidad del tribunal.