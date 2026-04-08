Giovanni Lo Celso y otros 6 futbolistas son investigados por contrabando

La justicia de Andorra ha señalado a siete futbolistas por su presunta implicación en la compra de relojes de lujo con origen irregular. Al parecer, el juez Joan Carles Moynat ha solicitado la colaboración de las autoridades españolas para interrogar a Dani Carvajal, Santi Cazorla, David Silva, Giovani Lo Celso, Thomas Teye Partey, César Azpilicueta y Juan Bernat.

Los jugadores aparecen como compradores de relojes de una firma andorrana gestionada por Diego G.C., principal investigado y actualmente en prisión provisional.

🔴 ÚLTIMA HORA | Investigan a Carvajal, Azpilicueta, Cazorla, Silva, Giovani Lo Celso, Partey y Juan Bernat por la compra de relojes de lujo de contrabando



‼️Andorra ya está investigando la venta de estos relojes a los futbolistas pic.twitter.com/FNs8usfBcl — Diario SPORT (@sport) April 8, 2026

El motivo de ello se centra en la adquisición, entrega y transporte de piezas de alta relojería, principalmente de marcas suizas como Rolex y Patek Philippe, por las que se pagaron sumas que en algunos casos superaron los 400.000 euros.

El juzgado andorrano sostiene que el mecanismo utilizado por Diego G.C. consistía en importar relojes de lujo desde España a una empresa en Andorra, eludiendo la declaración obligatoria en aduanas y, con ello, el pago del IVA.

Según el auto judicial citado por ElDiario.es, el principal “motivo plausible” de esta práctica se centraría en el beneficio económico de las empresas implicadas. Para el procedimiento se llevaban a cabo movimientos físicos de los relojes y sus cajas entre ambos países, pero sin cumplir con los requisitos legales de exportación.

¿Cuántos relojes ha comprado Giovanni Lo Celso?

Giovani Lo Celso, centrocampista en el Real Betis, figura con dos adquisiciones por 83.000 euros por lo que sería uno de los siete involucrados con menos riesgo de penalizaciones.