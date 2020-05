Ginés González García: «La cuarentena va a seguir después del 10 de mayo»

El ministro viajó a Córdoba para entregar insumos médicos y habló sobre cómo serán las próximas etapas del aislamiento social.

El Ministro de Salud Ginés González García junto a Wado de Pedro, el Ministro del Interior, viajaron a Córdoba para entregar insumos

médicos que se incorporarán al sistema de salud de la provincia. Fueron recibidos por el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de Córdoba Martín Llaryora. Juntos recorrieron la fábrica de respiradores Tecme y dialogaron con sus directivos.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el ministro de Salud evacuó algunas dudas.

-¿Cuántos respiradores necesita el país y cuantos tiene en este momento?

La necesidad depende de cómo uno regule la epidemia. Lo explico en números: en el día de ayer, la Argentina tenía 161 unidades ocupadas en el área de cuidados intensivos por la pandemia y 6200 vacías. Es decir que tenemos un margen brutal, lo hemos construído

¿Cómo se explica ese margen? Primero, hicimos que las cirugías programadas se postergaran, en el caso de que se pudiera. Segundo,

disminuyeron terriblemente los accidentes de tránsito y, en tercer lugar, expandimos la capacidad. Había unas 4200 camas en cuidados

intensivos y hoy tenemos dos mil camas más

Estos 40 días nos han permitido adecuar el sistema de salud, no solo en materia de respiradores, ni en el tratamiento de personas, ni solo

en protocolos, sino en todo un sistema de información que tenemos y en el que trabajamos cotidianamente con todas las provincias.

-¿Qué va a pasar con la cuarentena después del 10 de mayo? La cuarentena va a seguir. Va a tener distintas maneras, como

empieza a tenerlo según la geografía del país.

No es lo mismo una provincia que no tiene casos a una que tiene circulación comunitaria. No es lo mismo las medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases, en esta última hubo modicaciones respecto a la anterior y calculo que se va a pasar a una nueva fase.

-¿Qué puede decir acerca de la evolución del contagio y del pico? Estamos muy lejos. Las hipótesis mas optimistas decían que iba a

haber muchos más casos que los que tenemos hoy. Hemos logrado regular muchísimo la cantidad de casos. Los estudios de circulación

del virus nos dan que es muy baja. Ahora empezamos a liberar algunas actividades y seguramente haya algún incremento de circulación, pero entendemos que va a ser un incremento controlado. No podemos evitar la pandemia, no la evitó el mundo. Lo que tenemos que lograr es que sus consecuencias no sean tan duras y que el sistema responda

Dejanos Tu comentario