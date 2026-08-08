Gimnasia y Esgrima visita a Instituto de Córdoba: hora, tv y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima afrontará este sábado una nueva prueba en la que buscará volver a sumar para engrosar su promedio. El Lobo visitará a Instituto de Córdoba desde las 21.30, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del fútbol argentino, en un duelo entre dos de los escoltas de la Zona A.

El conjunto mendocino llega con 6 puntos, luego de vencer como local a Unión de Santa Fe, y buscará prolongar su buen comienzo en el campeonato. Enfrente tendrá a un Instituto que también suma 6 unidades y atraviesa un buen momento.

El partido tendrá además un condimento especial para Darío Franco. El entrenador de Gimnasia volverá a una cancha que conoce muy bien, ya que dirigió a Instituto en dos oportunidades. Esta vez, estará en el banco visitante y buscará que el Lobo vuelva a sumar en una cancha exigente.

La Gloria, por su parte, intentará conseguir su tercer triunfo consecutivo ante su gente, en una jornada especial por la celebración de sus 108 años.

Para Gimnasia, el objetivo será trasladar a Córdoba el buen presente que viene construyendo y mantenerse en la pelea de la Zona A. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino y podrá verse por ESPN Premium.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Giuffrey; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Julián Ceballos, Luciano Cingolani y Agustín Modica. DT: Darío Franco.