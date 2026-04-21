Gimnasia y Esgrima venció a Lanús en el Parque y ahora piensa en Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció a Lanús por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie y que contó con el arbitraje de Felipe Viola.

Luego del golpazo que significó la eliminación por penales en Copa Argentina, ante Gimnasia y Tiro de Salta, el Lobo buscaba seguir sumando puntos para engrosar el promedio y escaparle a la zona baja de la tabla.

En un primer tiempo parejo, las más claras fueron del Lobo

Luego de tambalear en los primeros minutos, en los que el Granate se mostró mejor plantado que el equipo local, los dirigidos por Darío Franco equipararon las acciones y de a poco comenzaron a merodear el área visitante.

En un partido que por momentos fue friccionado, el Blanquinegro generó las situaciones más claras. A partir de un juego directo por las bandas, el Mensana inquietaba a Lanús, que muchas veces pasó sobresaltos por pérdidas innecesarias el mediocampo.

Quizás la más clara de los locales la tuvo Armoa, que desde una posición propicia para anotar le erró al arco. Por su parte, Lanús se encomendaba a lo que pudiera generar Valois, que desde su velocidad y movilidad se encargó de inquietar a la defensa local.

El Lobo pegó y se quedó con los tres puntos

El segundo tiempo se jugó bajo una incesante lluvia. En línea con lo mostrado en el último tramo de la etapa inicial, el Lobo salió plantado, dispuesto a pelearle el partido a la Lepra.

Y en un contexto completamente parejo, fue el Blanquinegro el que golpeó primero. Cuando iban 54′ de partido, apareció Agustín Modica para culminar dentro del área una buena jugada colectiva. 1 a 0 y delirio en el Parque.

¡ARRIBA EL LOBO MENDOCINO! Agustín Módica culminó una gran jugada y marcó el 1-0 de Gimnasia de Mendoza contra Lanús.



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A partir del gol, el Lobo comenzó a justificar el resultado. Sin generar demasiado peligro, Gimnasia jugó con aplomo ante un equipo granate que no conseguía hacer pie.

Tan pobre era lo de Lanús, que Mauricio Pellegrino empezó a meter mano en el equipo. La primera situación de peligro real de los visitantes en todo el partido llegaría recién a los 83′, cuando Toto Salvio se encontró con una pelota dentro del área chica tras un despeje defectuoso de la defensa local y, con el arco totalmente a su merced, estrelló su cabezazo contra el travesaño del arco defendido por César Rigamonti.

Sobre el final, el Lobo tuvo una situación inmejorable para sentenciar el partido, pero insólitamente cuando eran cuatro jugadores contra un defensor y el arquero dilapidaron lo que era el 2 a 0. Pese al gol errado, ya no habría tiempo para más y el local se quedó con los tres puntos.

Ni bien el árbitro pitó el final del encuentro todo el Víctor Legrotaglie estalló pidiendo por el clásico del próximo domingo ante la Lepra.

El clásico ante la Lepra, la próxima parada del Lobo

Tras su encuentro ante Lanús, el Lobo acumula 16 unidades y está 12° en la zona “A”. Sin embargo, los focos del Blanquinegro al final del partido no estaban puestos ni en la tabla de posiciones ni en la lucha por la permanencia. La cabeza de Gimnasia y Esgrima pensaba en una sola cosa: el clásico ante Independiente Rivadavia. El gran clásico del fútbol mendocino se disputará el próximo domingo en el estadio Bautista Gargantini.