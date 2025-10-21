Gimnasia y Esgrima proyecta un Víctor Legrotaglie para ¡33.000 personas!

“Tenemos que mejorar los estadios y correr la cancha para que tengamos más espacios sobre Lencinas y remodelar“. La frase pertenece a Fernando Porretta, presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, flamante ascendido a la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina, quien no se detiene luego de que el Lobo culmine su histórica gesta que lo llevó a la Primera División.

Con el correr de los días, la espuma de la final ganada a Deportivo Madryn fue bajando y la euforia inicial dio paso a la planificación de un 2026 que tendrá varios desafíos para el Pituco.

Luego de darse a conocer que el club blanquinegro firmó un convenio con la Subsecretaría de Deportes de Mendoza para modernizar las instalaciones del Lobo, Porretta dio detalles de lo que imagina para el futuro de la institución.

En diálogo con el periodista Esteban Suraci, en el programa radial Dos de Punta, el presidente del Lobo detalló que se llevará adelante un proyecto para remodelar el estadio Víctor Legrotaglie. Además de modernizar las instalaciones para que se adapten a los requerimientos de Conmebol, la idea es llevar la capacidad a 33.000 espectadores, lo que lo convertiría en el segundo estadio más grande de la provincia, sólo por detrás del Malvinas Argentinas.

Así está el estadio Víctor Legrotaglie.

Para ello, se trasladará el campo de juego 30 metros hacia el sur para poder ganar espacio sobre calle Lencinas. “La cancha va a quedar arriba de los viejos camarines. Va a empezar donde comienza la platea baja“, explicó Porretta. Según detalló el mandatario, el estadio contará con dos túneles de entrada -uno local y otro visitante-, y el tiempo estimado de obras es de dos años.

Ante la posibilidad de mudar la localía mientras duren los trabajos, el presidente del Mensana aseguró que -si bien la Subsecretaría de Deportes le ofreció el Malvinas Argentinas- no planea abandonar el Víctor Legrotaglie. En ese sentido, Porretta afirmó que prioriza los puntos para mantenerse en Primera antes que la recaudación que le otorgaría el Estadio Mundialista. “No vamos a perder la localía de ninguna manera“, sentenció el mandatario.

Un clásico con dos hinchadas

Ante el histórico acontecimiento que significará la disputa en Primera División del gran clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, Porretta sí adelantó que la idea es jugarlo en el Malvinas Argentinas con ambas parcialidades. “Ya está hablado en AFA, nos lo ofreció (Chiqui) Tapia“, anunció el presidente del Lobo.