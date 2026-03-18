Gimnasia y Esgrima pagó caro sus desatenciones y cayó ante Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza … Estudiantes de La Plata…, en un encuentro correspondiente a la decimoprimera fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División argentina, el cual se llevó a cabo este martes en el estadio Víctor Legrotaglie, y que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Tras el empate en su visita a Riestra, el Lobo buscaba sumar tres puntos en su casa para seguir engrosando el promedio y evitar complicarse con el descenso. En ese marco, el equipo de Ariel Broggi enfrentaría el duelo ante el Pincha con una baja de peso: Imanol González sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, lo que obligó al técnico a cambiar la zaga central.

El Lobo aulló en la última jugada de un primer tiempo discreto

El encuentro comenzó con dominio territorial delos visitantes, que por momentos monopolizaban la posesión de pelota mientras el Lobo esperaba alguna oportunidad para salir de contragolpe. Con el partido planteado de esa manera, la primera ocasión clara de gol la tuvo el conjunto local, cuando a los 5′ Facundo Lencioni dibujó una gran jugada individual para asistir a Santiago Rodríguez, que no pudo definir tras dejar en el camino a Fernando Muslera.

La respuesta del Pincha llegaría apenas dos minutos después, cuando Tiago Palacios casi pone en ventaja al equipo del Cacique Medina con un remate que se fue apenas desviado.

Luego de un parate ocasionado por un golpe recibido por César Rigamontti, el Blanquinegro se acomodó mejor en el terreno de juego y comenzó a disputarle el dominio al Pincharrata. Incluso, por momentos hasta tomó las riendas del partido.

Y cuando no pasaba nada y todo hacía indicar que la primera mitad concluiría 0 a 0, en la última jugada apareció Modica para empujar la pelota al gol y poner el 1 a 0 con el que el Lobo se iría al descanso. El pase se lo dio Franco Saavedra,que aprovechó un horror en la defensa visitante.

¡EL LOBO MENDICINO GOLPEÓ EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Agustín Módica aprovechó la serie de errores en el fondo de Estudiantes y marcó el 1-0 de Gimnasia (M) ante el Pincha.



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El Blanquinegro se durmió y el Pincha se lo dio vuelta

Ya en el complemento, Medina le dio ingreso a Edwin Cetré, que en cada pelota que tocaba desequilibraba por el sector derecho de la defensa del Lobo, que durante los primeros minutos sufrió cada embate del colombiano. En una de las trepadas del delantero pincharrata, Luciano Paredes dejó (literalmente) la piel para evitar lo que era la igualdad de los visitantes. Minutos después debió salir lesionado.

En la jugada siguiente al parate por el remplazo de Paredes, el Pincha aprovechó que el Lobo estaba adormecido y Tiago Palacios, con un remate desde afuera del área que se coló en el ángulo superior derecho de Rigamontti, anotó un verdadero golazo para igualar el encuentro.

¡POR FAVOR TIAGO, ES EL GOLAZO DE LA FECHA! Infernal zurdazo al ángulo de Palacios para el 1-1 de Estudiantes ante Gimnasia (M).



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El gol hizo mella en el equipo de Broggi, que comenzó a sufrir cada avance de los visitantes. A los minutos del gol del empate, Estudiantes casi vuelve a anotar con otro remate desde una posición similar al del remate de Palacios, pero esta vez la pelota se fue apenas desviada.

La superioridad de los visitantes se plasmaría a los 66′, cuando Guido Carrillo bajó una pelota dentro del área y se la sirvió en bandeja a Palacios, que ingresó llamativamente solo para anotar su segundo gol en la noche.

¡SE INVIRTIERON LOS ROLES! Guido Carrillo asistió y Tiago Palacios marcó su doblete para el 2-1 de Estudiantes ante Gimnasia (M).



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El Lobo pagaba caro su momento de desconexión. En apenas cinco minutos, el equipo de Broggi pasó de ganar a tener que revertir la historia. Tal era la pasividad del equipo mendocino, que la hinchada comenzó a perder la paciencia y a cantar el “movete, Lobo movete…“. Sin embargo, no sólo que la reacción no llegaba, sino que Estudiantes estaba más cerca de ampliar su ventaja que Gimnasia de alcanzar la igualdad.

Sobre el final, el Blanquinegro intentó ir a buscar el empate, pero nunca tuvo ni profundidad ni ideas como para inquietar a Muslera. Con e reloj a su favor, el Pincha hizo gala de su jerarquía e hizo que los minutos transcurrieran sin que el Mensana pudiera hacer nada. El encuentro concluiría con la victoria visitante por 2 a 1.

Lo que se le viene a Gimnasia

Con este resultado, el Lobo acumula 9 puntos y está 13° en la zona “A”. El próximo compromiso del Blanquinegro será ante Newell’s, en condición de visitante, en lo que será un duelo clave ante un rival que viene de capa caída.