Gimnasia y Esgrima no pudo con Talleres y cayó en Córdoba

Gimnasia y Esgrima perdió con Talleres de Córdoba por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la zona A del torneoApertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, y que contó con el arbitraje de Darío Herrera.

Tras ganarle a Instituto en el Víctor Legrotaglie, el Lobo buscaba extener su buen inicio justamente ante otro elenco cordobés: la T. Tal como ha hecho desde que ascendió, el equipo de Ariel Broggi salió a jugar sin prejuicios.

En un primer tiempo dinámico y parejo, fue el local el que se puso en ventaja a los 36′ gracias a un gran gol de Valentín Dávila, que había ingresado desde el banco por el lesionado Bruno Barticciotto. Fue el primer tanto en primera del joven atacante de 19 años.

¡¡EL PIBE DE LAS INFERIORES CUMPLIENDO SU SUEÑO EN EL KEMPES!! ¡¡VALENTÍN DÁVILA ENGANCHÓ UNA IMPRESIONANTE VÓLEA PARA EL 1-0 DE TALLERES ANTE GIMNASIA DE MENDOZA!!



Lejos de desmoronarse, el Lobo siguió con el mismo libreto. Y fue así que rápidamente llegó a la igualdad: a los 44′ Ulises Sánchez armó una gran jugada para habilitar a Lencioni, quien tuvo espacio para correr y habilitar a Agustín Modica, quien culminó la jugada mandando el balón al fondo de la red.

¡¡GOLAZO DEL LOBO!! ¡¡GRAN JUGADA DE ULISES SÁNCHEZ, CENTRO DE LENCIONI Y REMATE DE PRIMERA DE MÓDICA PARA EL 1-1 DE GIMNASIA DE MENDOZA ANTE TALLERES!!



El equipo conducido por Carlos Tevez sinitió el impacto e incluso pudo haberse ido al entretiempo abajo en el marcador.

El inicio del complemento fue una continuación de la primera etapa, con dos equipos pensando en el arco rival.

En un contexto de paridad total, fue el equipo conducido por Tevez el que volvió a golpear: nuevamente aparecería Dávila para capitalizar con un remate de media distancia un error en la mitad de cancha del Lobo.

¡¡SAN VALENTÍN!! ¡¡LUEGO DE SU DEBUT GOLEADOR CON LA CAMISETA DE TALLERES, DÁVILA METIÓ UN GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA, SELLÓ SU DOBLETE Y EL 2-1 ANTE GIMNASIA DE MENDOZA!!



Al verse en desventaja, el Pituco fue a buscar el empate dejando espacios en defensa. En este contexto, el partido se tornó de ida y vuelta: mientras el Lobo coqueteó con la igualdad a través de centros, la T pudo haber liquidado el pleito por intermedio de Alex Vigo.

Pese a los intentos de uno y otro equipo, el marcador ya no se movería. Con este resultado, Gimnasia sigue con 6 puntos, mientras que Talleres suma 7 unidades. El próximo compromiso del Pituco será ante El Lobo platense.