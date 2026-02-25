Gimnasia y Esgrima no pudo con Independiente de Avellaneda e igualó en el Parque

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató 1 a 1 con Independiente de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División Argentina, el cual se llevó a cabo este martes en el estadio Víctor Legrotaglie, y que contó con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El Lobo salía a la cancha con la misión de escapar de la malaria de resultados que acarrea en las últimas fechas. Es que, tras un inicio prometedor, el equipo comandado por Ariel Broggi acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Si bien en alguno de ellos mereció mejor suerte, la vorágine del torneo no permite relajarse y el Mensana precisa como el agua sumar para no sufrir con el descenso.

En ese contexto, como si la falta de suerte no fuera suficiente, a horas de recibir al Rojo, se conoció que uno de sus principales referentes sería baja de último momento: César Rigamontti, el héroe del ascenso -y figura de varios partidos en Primera- sufrió diverticulitis, por lo que el arco tuvo que ser ocupado por Lautaro Petruchi. Otra baja de peso fue la de Agustín Módica.

En un inicio frenético, en el que ambos equipos se mostraban voraces en ataque, fue el Lobo -paradójicamente vestido de Rojo ante Independiente- el que rápidamente pudo gritar gol por intermedio de un gran remate de Mortadela Rodríguez, que a los 6′ puso el 1 a 0 para que delire todo el Víctor Legrotaglie.

A partir del gol, el partido entró en una meseta. Mientras el Blanquinegro se preocupó por taparle todos los caminos a su rival, el Rojo se mostraba incapaz de generar peligro en el arco custodiado por Petruchi. O al menos así era hasta los 42′, cuando una pérdida del Lobo en mitad de cancha hizo que los dirigidos por Gustavo Quinteros agarraran mal parados a los locales por primera vez en la noche: la oportunidad no la dejaría pasar Malcorra, que definió contra el palo derecho del arquero Pituco.

Pese a la queja de todo el banco Mensana, que reclamaron una mano previa, el árbitro señaló la mitad de cancha y decretó el 1 a 1 con el que ambos conjuntos se fueron al entretiempo.

Ya en el complemento, quizás revitalizados por el gol, los visitantes salieron con más ímpetu que Gimnasia. Sin terminar de profundizar sus ataques, el Rojo manejó la pelota ante el Lobo, que por momentos sólo la veía pasar. Recién pasados los 20′ de la segunda mitad los dirigidos por Broggi pudieron empezar a equilibrar la balanza.

Cuando no pasaba nada, casi sobre el final del partido, Sebastián Valdez se confió en salida y se vio obligado a cometer una infracción para frenar el ataque local, por lo que el árbitro lo expulsó por doble amonestación. Envalentonado por encontrarse en superioridad numérica, el Lobo fue con todo lo que tenía en la búsqueda de los tres puntos. Pese a los embates finales del Blanquinegro, el resultado ya no se movería.

Con este resultado, Gimnasia y Esgrima tiene siete puntos y se ubica en la 13° posición de la zona “A”. La próxima fecha, el Lobo tendrá la difícil tarea de intentar conseguir un buen resultado en su visita a la Bombonera, donde enfrentará a Boca el sábado.