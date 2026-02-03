Gimnasia y Esgrima jugó su peor partido desde que ascendió y fue goleado por Unión de Santa Fe

Gimnasia y Esgrima no encuentra su brújula y eso se refleja en el terreno de juego. Este lunes, el Lobo jugó su peor partido desde que ascendió a Primera División y perdió con Unión de Santa Fe por 4 a 0, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026, el cual se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril, y que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Tras el histórico debut con triunfo ante Central Córdoba en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Ariel Broggi había mostrado una buena versión ante San Lorenzo, encuentro que finalmente terminaría perdiendo de manera injusta en el Víctor Legrotaglie bajo una lluvia torrencial. Sin embargo, los buenos pasajes mostrados durante las primeras dos fechas brillaron por su ausencia en la noche santafecina.

Antes de que el Blanquinegro se acomodara en el terreno de juego, el Tatengue se puso en ventaja. A los 4′, Rafael Profini adelantó a los locales tras aprovecharse de una desconexión en la defensa visitante, que salió de una pelota parada sin tomar marca. Fue el primer gol en primera del jugador de Unión.

Lejos de levantar el pie del acelerador, el local continuó embistiendo al Lobo, que no reaccionaba ante la adversidad. Lejos de lo mostrado en sus juegos anteriores, los jugadores del Pituco estuvieron erráticos, generando una catarata de fallas concatenadas que hacían presagiar una noche negra.

El panorama se terminó de oscurecer para el Lobo cuando el VAR llamó al árbitro Nazareno Arasa: a los 27′ Franco Saavedra se fue expulsado tras una plancha descalificadora contra Julián Palacios.

A partir de ese momento, los embates locales eran constantes y sólo era cuestión de tiempo que ampliara su ventaja. El segundo gol cayó a los 41′, cuando Luciano Paredes anotó en contra el 2 a 0 al intentar cortar un centro.

Pese a que Broggi metió mano en el equipo, incluso dándole ingreso a los recién llegados Agustín Módica y Tomas O’Connor, el Lobo nunca pudo emparejar el encuentro.

Ya en el segundo tiempo, el Tatengue se floreó ante un rival totalmente vencido y desmoralizado. El 3 a 0 recién llegaría a los 79′ por intermedio de Marcelo Estigarribia, quien anotó un penal cometido por Ulises Sánchez.

Tan sólo cinco minutos después, llegaría el cuarto tanto local, anotado por Diego Armando Díaz, de cabeza. Si los goles no llegaron antes fue sólo por impericia de los locales a la hora de definir o por las intervenciones de César Rigamonti, que por momentos era el único escollo que se interponía a Unión.

Tras esta pálida imagen dejada en Santa Fe, el Lobo deberá rápidamente dar vuelta la página y enfocarse cuanto antes en lo que viene si es que no quiere sufrir prematuramente por la permanencia. Con el objetivo de sumar para la tabla de abajo, donde sólo tiene las tres unidades obtenidas en la primera fecha, el Blanquinegro recibirá a Instituto de Córdoba.