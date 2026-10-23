Gimnasia y Esgrima jugó mal, no pudo aguantar el resultado y perdió sobre la hora con Platense

Gimnasia y Esgrima de Mendoza perdió con Platense por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la zona A del torneo Clausura 2026, el cual se disputó este viernes en el estadio Víctor Legrotaglie, y que contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Tras caer ante Vélez, el Lobo volvía al Parque con un único objetivo: ganar para mantenerse en puestos de clasificación a los playoffs.

En un inicio marcado por una tenue pero incesante llovizna, fue el Calamar el que tomó las riendas del partido. Fue así que durante los primeros diez minutos, los visitantes fueron una tromba y exigieron más de una vez a César Rigamonti, quien con un par de atajadas providenciales mantuvo en partido al Lobo.

Y cuando peor la pasaba, el Blanquinegro pegó. Iban 10′ cuando una trepada por derecha de Paredes derivó en un buscapié que encontró a Módica en el corazón del área calamar. El 9 se estiró y marcó el 1 a 0 que ratifica que se encuentra en estado de gracia.

MÓDICA APROVECHÓ EL DESVÍO Y METIÓ EL 1-0



El delantero de Gimnasia de Mendoza solo la tuvo que empujar para adelantar a su equipo ante Platense.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HByw3cYO6U — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2026

A partir de ese momento, si bien el equipo dirigido por Palermo siguió teniendo las situaciones de gol más claras, el Mensana se acomodó y el partido ganó en paridad.

En ese contexto, el Calamar parecía que llegaba a la igualdad a falta de cinco minutos del descanso cuando Lencina cabeceaba solo desde el punto de penal para hacer estéril la volada de Rigamonti. Sin embargo, tras varios minutos de incertidumbre, el VAR anulaba el gol por posición adelantada de Regalar en el inicio de la jugada.

Ya en el complemento, la partitura fue otra. De entrada el equipo dirigido por Darío Franco salió a buscar el segundo gol que le dé tranquilidad. Con ímpetu y fútbol, el Lobo comenzó a hacer méritos para ampliar su ventaja. Sin embargo,la impericia a la hora de finalizar las jugadas hizo que los locales dilapidaran una situación tras otra. Y en ese contexto, de a poco, el Calamar se fue despertando.

La mejoría de Platense se fue sosteniendo en el tiempo y las falencias defensivas que el Lobo había mostrado en la primera mitad volvieron a hacerse presentes.

Con el correr de los minutos, el Calamar fue haciendo méritos para llegar a la igualdad. El gol del empate finalmente llegaría a los 79′, cuando Juan Gauto aprovechó la enésima desatención en la defensa de Gimnasia.

GAUTO EMPATÓ EL ENCUENTRO PARA PLATENSE



El Calamar armó una muy buena jugada colectiva y el ex Huracán solo la tuvo que empujar.



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Tras la igualdad, el Calamar fue por más y acorraló al Blanquinegro contra el arco custodiado por Rigamonti, que por momentos era el único que sostenía el resultado.

Y cuando parecía que todo terminaría en empate, casi en la última jugada del partido apareció Sepúlveda para conectar un cabezazo furibundo que le dio la victoria al Calamar.

SEPÚLVEDA METIÓ EL 2-1 AGÓNICO PARA PLATENSE



El delantero del Calamar metió un gran cabezazo sobre el final y dio vuelta el encuentro ante Gimnasia de Mendoza.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UHVDH3hCDG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2026

Con este resultado, el Lobo acumula 20 unidades. El próximo compromiso del Blanquinegro será ante Lanús, en la Fortaleza. Dicho encuentro será la antesala del clásico con Independiente Rivadavia.