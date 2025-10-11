¡GIMNASIA Y ESGRIMA ES DE PRIMERA!: El Lobo venció por penales a Deportivo Madryn y jugará en la elite del fútbol argentino

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia y Esgrima venció por penales a Deportivo Madryn por 3 a 0 -luego de igualar 1 a 1 de manera agónica en los 90′-, en un encuentro correspondiente a la final de la Primera Nacional, el cual otorgaba el primer ascenso a la Liga Profesional y que se jugó este sábado en el estadio Vicente López con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Con el buen marco que brindó la numerosa presencia de ambas parcialidades, y con la novedad de que se jugaba con VAR, tanto el Lobo como el Aurinegro salieron pensando en atacar, por lo que los primeros pasajes del partido fueron de ida y vuelta.

En los primeros compases del cotejo fue Deportivo Madryn quien parecía que iba a imponer sus condiciones, pero de a poco el Pituco se acomodó y comenzó a generar peligro en el arco defendido por Yair Bonnín.

Antes de los 5′ el Lobo pudo haberse puesto en ventaja por un cabezazo de Imanol González, pero el árbitro Nicolás Ramírez vio una mano previa de Matías Muñoz y lo anuló.

El equipo de Broggi siguió yendo a buscar el gol, siendo su principal via de ataque la banda izquierda, con el tándem Saavedra-Lencioni.

A los 21′ llegaría la segunda polémica del primer tiempo, cuando todo Gimnasia pidió penal sobre Nicolás Romano, situación que el árbitro no consideró tal. A partir de ese momento, el partido entró en un momento de fricción, por lo que el juego se hizo entrecortado y con escasas situaciones de gol.

Recién sobre el final de la etapa inicial el Lobo volvió a mostrar superioridad y a inquietar a la defensa del Aurinegro. La primera gran emoción parecía que llegaba a los 38′ cuando Nicolás Romano le rompía el arco a Bonnín para gritar lo que era el 1 a 0 del equipo mendocino luego de una gran jugada de Nicolás Servetto. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una presunta mano de Servetto al inicio de la jugada. Tras ver la acción en el monitor, Ramírez decidió anular el gol, para desilusión de todo Gimnasia, que se fue al entretiempo protestándole al árbitro.

Si el primer tiempo había sido por momentos atractivo por las intenciones ofensivas de los dos equipos -con el Lobo siendo mejor-, el complemento fue todo lo opuesto: las situaciones de gol -salvo una aproximación inicial del Pituco por intermedio de Nicolás Ferreyra- brillaron por su ausencia. A medida que los minutos fueron transcurriendo, las imprecisiones comenzaron a adueñarse del partido.

A mediados del complemento, el Aurinegro comenzó a insinuar peligro con la pelota parada. Y fue justamente por ese medio que llegó la apertura del marcador: a los 32′, en el primer remate peligroso al arco de César Rigamonti se puso en ventaja. El encargado de darle la ventaja al Deportivo Madryn fue Luis Silba tras un envío preciso de Nazareno Solís, quienes la temporada pasada estuvieron a punto de lograr el ascenso a Primera con el Lobo.

Cuando el partido parecía decantarse para el Aurinegro, prácticamente en la última jugada del partido el destino le daría un guiño al Lobo: Facundo Lencioni controló de pecho dentro del área, giró y remató con fuerza. El tiro del 11 blanquinegro dio en el codo de un defensor del Deportivo Madryn y, por primera vez en la tarde, la decisión del árbitro cayó de lado de los mendocinos. El encargado de patear el penal fue el propio Lencioni, que anotó el empate que le devolvía la vida a Gimnasia.

El inicio del Tiempo Extra comenzó a pura adrenalina. En la primera jugada, el Aurinegro pudo haberse vuelto a adelantar, pero el línea anuló el gol por una leve posición adelantada de Nicolás Mana; y en la réplica, fue el Lobo quien tuvo el gol, pero nadie logró empujar una pelota que recorrió toda el área chica de Bonnín.

Revitalizado por el empate agónico, el Pituco recobró la memoria y volvió a dominar el partido. Con la energía de los ingresados, Gimnasia comenzó a hacer figura a Bonnín, que voló de manera espectacular para ahogarle el grito de gol primero a Lencioni y a Recalde después.

Ya en el segundo tiempo suplementario, el cansancio hizo mella en las piernas de los futbolistas y el ritmo decayó notablemente. En ese contexto, el Lobo fue el que más insistió, pero no pudo volver a vulnerar a Bonnín, que tuvo una actuación imperial. Como si a la final le hiciera falta más dramatismo, el ascenso se definiría en la definición por penales.

Ya en la tanda de penales, emergió la figura de César Rigamonti, que se hizo gigante para atajarle los dos primeros penales a Federico Recalde y a Nicolás Mana. El tercer penal del Aurinegro, ya sin margen de error, lo falló Diego Crego. Por el lado del Lobo, Cingolani, Lencioni y Recalde fueron implacables y sentenciaron el ascenso a la Liga Profesional.

Consumada la hazaña de los dirigidos por Ariel Broggi, la parcialidad blanquinegra invadió el terreno de juego desbordada de algarabía.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Deportivo Madryn (1): Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia y Esgrima (1): César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Matías Muñoz, Nicolás Romano; Nicolás Ferreyra, Nicolás Servetto. DT: Ariel Broggi.

Goles: ST: 77′ Luis Silba (DM), 94′ Facundo Lencioni (GyE).

PENALES: Deportivo Madryn (0): les atajaron sus penales a Federico Recalde y Nicolás Mana, y falló Diego Crego. Gimnasia y Esgrima (3): convirtieron Luciano Cingolani, Facundo Lencioni, Matías Recalde.

Amonestados: 21′ Diego Mondino (GyE), 21′ Franco Saavedra (GyE), 24′ Nazareno Solís (DM), 29′ Fermín Antonini (GyE), 101′ Santiago Postel (DM)

Cambios: Deportivo Madryn: Ezequiel Montagna por Bruno Pérez, Santiago Postel por Facundo Giacopuzzi, Nicolás Mana por Luis Silba, Abel Bustos por Nazareno Solís, Elías Ayala por Germán Rivero. Gimnasia y Esgrima: Ignacio Antonio por Fermín Antonini, Matías Recalde por Nicolás Romano, Mario Galeano por Nicolás Servetto, Luciano Cingolani por Franco Saavedra, Jeremías Rodríguez Puch por Matías Muñoz, Ismael Cortez por Facundo Nadalín.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Vicente López.