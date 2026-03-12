Gimnasia y Esgrima empató sin goles con Riestra y sigue sumando

Luego de que la pelota volviera a rodar tras el paro en el fútbol argentino, llegó el turno de que el Lobo viera acción. Así, Gimnasia y Esgrima de Mendoza empató 0 a 0 con Riestra, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la zona “A” del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo en el estadio Guillermo Laza, y que contó con el arbitraje de Juan Pafundi.

Tras los empates ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors –este último en La Bombonera-, el equipo de Ariel Broggi buscaba sumar de a tres puntos, algo que no había podido conseguir en el último mes de competencia. Para ello debía vencer a domicilio al Malevo, que también estaba urgido de resultados.

Sin emociones…

Tal como se podía prever de un duelo entre dos equipos que están buscando hacer pie en la competición, se trató de un encuentro trabado en el que cada pelota se disputaba como si fuera la última. Sin embargo, ese ímpetu no se tradujo en claridad a la hora de jugar, por lo que las situaciones de peligro fueron casi inexistentes.

En un contexto de lucha, fue el local el que salió mejor parado y pudo tomar la iniciativa, aunque sin preocupar demasiado a César Rigamontti.

Quizás lo único destacable de un primer tiempo soporífero fue la lesión de Imanol González, que debió ser remplazado por Diego Mondino. Ariel Broggi se quedaba sin uno de los pilares en la defensa del Blanquinegro.

En sintonía con la magra primera mitad, el complemento fue una concatenación de imprecisiones. En un partido apático, la más clara estuvo sobre el cierre, cuando César Rigamontti se tuvo que lucir para evitar la caída de su arco: a los 89′, el Uno blanquinegro le ahogó el grito de gol a Jonathan Herrera. Finalmente el encuentro concluiría 0 a 0.

¡¡VIEJO ES EL VIENTO Y SIGUE SOPLANDO!! Una locura la pelota que le sacó RIGAMONTI al Sultán Herrera, para evitar el agónico 1-0 de Riestra ante Gimnasia de Mendoza.



¿Cómo sigue la hoja de ruta del Lobo?

Con este resultado, el Lobo acumula 9 unidades y se encuentra 12° en la zona “A”. El próximo compromiso del Blanquinegro será el próximo martes, cuando reciba en el Víctor Legrotaglie a Estudiantes de La Plata.