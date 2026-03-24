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¿HAY FUMATA BLANCA?

Gimnasia y Esgrima busca DT y… ¿todos los caminos conducen a Palermo?

Ya sin Ariel Broggi al frente del equipo, la dirigencia del Lobo comenzó a analizar nombres para su sucesor, y ya se reunió con el Titán.

Consumada la salida de Ariel Broggi, Gimnasia y Esgrima se puso manos a la obra para encontrar su sucesor cuanto antes. Con un calendario que no perdona, el freno del Apertura 2026 durante este fin de semana (NdR: la actividad se paraliza debido a la doble fecha FIFA) le vino como anillo al dedo a la dirigencia blanquinegra para barajar y dar de nuevo.

Si bien esta semana hay un leve respiro, los tiempos no abundan y la necesidad de encontrar un capitán que encauce el barco es urgente. Es por eso que la danza de nombres para ser el próximo DT no se hizo esperar. Y así como sonaron, varias opciones rápidamente se fueron cayendo… o al menos eso parece.

¿Una búsqueda titánica?

Si bien los primeros nombres en aparecer en escena fueron los de la dupla Orsi-Gómez, los técnicos campeones con Platense (recientemente desvinculados de Newell’s) no correrían con ventaja, ya que su intención -a priori- sería dirigir en el exterior. Los nombres de Guillermo Farré (despedido de Aldosivi) y del Kily González (cesanteado de Platense en octubre de 2025) también sobrevolaron el ambiente.

Ariel Broggi dejó de ser el DT de Gimnasia y Esgrima y ya comenzó la danza de nombres para sucederlo

En ese contexto, casi sin levantar polvareda apareció un nombre con peso propio en el fútbol argentino: Martín Palermo.

Mientras todos los focos se los llevaba el anuncio de la partida de Broggi, trascendió que el Titán se alojaba en un hotel céntrico, donde mantuvo reuniones con miembros de la dirigencia blanquinegra. En este contexto, el histórico goleador de Boca -que viene de dirigir en Brasil- parece picar en punta para tomar las riendas del plantel.

Si bien no trascendieron números, y no se puede asegurar que el acuerdo ya esté cerrado, las negociaciones ya comenzaron -e incluso el candidato a DT habría recorrido las instalaciones del club-.

En ese sentido, si las conversaciones llegan a buen puerto, la intención de la dirigencia del Pituco sería presentar al sucesor de Broggi el miércoles para que se ponga al frente del plantel cuanto antes. La cuenta regresiva ya comenzó y es cuestión de tiempo para saber quién se sentará en el banco de suplentes del Lobo. ¿Será Martín Palermo el encargado de buscar la permanencia en Primera de Gimnasia y Esgrima?

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Gimnasia y Esgrima de MendozaAriel BroggiMartín Palermo

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