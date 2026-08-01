Gimnasia volvió al triunfo y se prende en la lucha por las copas

Gimnasia y Esgrima se midió de local frente a Unión de Santa Fe, en el partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la primera parte, el equipo santafesino dominó gran parte del cotejo, lastimando la defensa local, pero sin hacer trabajar de más a César Rigamonti, que logró mantener su arco en cero.

Minutos antes de cumplirse los 45 minutos reglamentarios, Juan Pablo Loustau, con asistencia del VAR, marcó penal a favor del Lobo, tras la mano de Lucas Menossi.

Agustín Modica se hizo cargo del remate y con un fuerte disparo a la izquierda de Matias Mansilla rompió el empate para darle a Gimnasia tranquilidad antes del descanso.

¡EL LOCAL ABRIÓ EL PARTIDO! Agustín Módica le ganó el duelo a Mansilla y anotó el primero de Gimnasia (M) vs. Unión por el #TorneoClausura.



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En los primeros minutos del complemento, Modica se encargó de aumentar la diferencia, recibiendo el pase milimetrico de Facundo Lencioni para esquivar la humanidad del arquero y poner a los 50 minutos el 2 a 0.

¡ESTÁ SÚPER ENCENDIDO! Agustín Módica recibió un gran pase entre líneas de Lencioni y definió bien para su doblete y el 2-0 de Gimnasia (M) vs. Unión.



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El doble golpe fue suficiente para que la visita no pueda reponerse quedando sin reacción alguna para evitar lo que fue la segunda victoria de Gimnasia en el torneo.

Actualmente el equipo de Darío Franco está a pocos puntos de los puestos de clasificación a las copas internacionales y de a poco va olvidándose de la lucha por no descender.

En la próxima fecha, el Lobo visitará la provincia de Córdoba para medirse ante Instituto, en busca de su primer triunfo fuera de la provincia.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima (2): César Rigamonti; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Julian Ceballos, Agustín Módica y Santiago Rodríguez DT: Darío Franco.

Unión de Santa Fe (0): Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: 45 (+5)’ -p- y 50′ A. Modica (G)

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie.

FOTOS:

