Gimnasia va por el ascenso: cómo llegan los equipos

A partir de las 17 de este sábado Gimnasia y Esgrima buscará vencer a Deportivo Madryn para salir de la Primera Nacional y ser parte de la Primera División del fútbol argentino desde el 2026.

Las expectativas son muchas y el hincha blanquinegro así lo mostró en la caravana realizada el jueves.

El escenario del evento más esperado por el equipo Mensana será el estadio de Platense, en Buenos Aires, donde el equipo de Ariel Broggi buscará imponerse para poder aullar.

Las campañas de los finalistas

Gimnasia y Esgrima fue el ganador de la Zona B con 63 puntos, logrados en los partidos que dirigió Ezequiel Medrán y Ariel Broggi.

El equipo sureño, dirigido por Leandro Gracián, se adjudicó el primer puesto de la Zona A una fecha antes, logrando 60 puntos.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini o Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Mario Galeano y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez, Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Nicolás Maná, Diego Crego, Nazareno Solís y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.