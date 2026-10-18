Gimnasia lo perdió sobre el final y no pudo acercarse a los primeros puestos

El estadio José Amalfitani de Vélez fue sede este sábado del partido entre el Fortín y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro significó un nuevo e importante examen fuera de casa para el Blanquinegro, que llegó a Liniers motivado a dar un golpe de autoridad ante uno de los animadores del campeonato.

El desarrollo del primer tiempo comenzó con intensidad en ambas áreas, destacándose rápidamente un gol anulado al Lobo parte del VAR tras la definición de Facundo Lencioni a los 10 minutos.

Con el correr de los minutos, el local asumió el protagonismo ofensivo acumulando chances claras, como un disparo de Lucas Robertone.

Terminando los primeros 45 minutos, el partido mantuvo la vertiginosidad con contrataques de ida y vuelta donde el Mensana pudo irse al descanso con alguna diferencia en el marcador.

En el complemento Vélez estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando Ronaldo Martínez quedó mano a mano con César Rigamonti y tocó para Simón Escobar, pero la falta de puntería evitó la ruptura del marcador.

sobre el final del encuentro, de tanto insistir, Vélez tuvo su premio. Tras un centro de Lucas Robertone, en el área ganó Thiago Silvero y con un cabezazo anotó el 1 a 0.

Con este resultado, el Mensana, que se ubica en la sexta posición con 20 puntos ya piensa en Platense, su próximo rival. El partido frente a su gente será el viernes desde las 18:30 horas.