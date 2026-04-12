Search
Instagram Facebook Twitter
gimnasia-vs-platense-la-fecha-14-del-apertura
Liga Profesional

Gimnasia igualó con Platense y sigue sumando

El Mensana fue de menos a más y logró llevarse un punto desde su visita a Vicente López, que los deja seguir soñando con los playoffs.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontó una dura parada en la cancha de Platense por la fecha 14 del Torneo Apertura.

El equipo de Darío Franco tuvo un flojo arranque y a los14′ el ex River Tomás Nasif puso en ventaja al dueño de casa.

Pese a que el Calamar fue superior a lo largo del partido, no pudo reflejarlo en el marcador.

Promediando el complemento, Gimnasia encontró el empate en córner a través de Facundo Lencioni.

Luego del empate y a falta de pocos minutos, el rodaje del partido comenzó a caer, finalizando en el reparto de puntos, que deja a ambos equipos conformes de mira a lo que se les viene.

El próximo lunes, desde las 21:45 hr, el Lobo recibirá en su estadio a Lanús.

ETIQUETAS:

Liga ProfesionalAFAPlatenseGimnasia y Esgrima

+ Noticias

Liga Profesional

Gimnasia igualó con Platense y sigue sumando

Por: Agustin Zamora

mal momento

Producción: a la crisis de la manzana y la pera se sumó el colapso del membrillo mendocino

Por: Redacción NDI

accidente

Impactante choque del chofer de Mercedes Rus en el Acceso Este: cómo está tras el siniestro

Por: Redacción NDI

apuesta

Fuerte respaldo de Martín Aveiro a Axel Kicillof presidente en medio de la crisis política

Por: Redacción NDI

EN LA CONSULTA

Robo en San Carlos: las pérdidas están valuadas en $800.000

Por: Redacción NDI

Comercio exterior

Del contexto global a las medidas internas: los obstáculos que frenan el crecimiento de las exportaciones argentinas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter