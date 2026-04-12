Gimnasia igualó con Platense y sigue sumando

Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontó una dura parada en la cancha de Platense por la fecha 14 del Torneo Apertura.

El equipo de Darío Franco tuvo un flojo arranque y a los14′ el ex River Tomás Nasif puso en ventaja al dueño de casa.

Pese a que el Calamar fue superior a lo largo del partido, no pudo reflejarlo en el marcador.

Promediando el complemento, Gimnasia encontró el empate en córner a través de Facundo Lencioni.

Luego del empate y a falta de pocos minutos, el rodaje del partido comenzó a caer, finalizando en el reparto de puntos, que deja a ambos equipos conformes de mira a lo que se les viene.

El próximo lunes, desde las 21:45 hr, el Lobo recibirá en su estadio a Lanús.