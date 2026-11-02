Gimnasia empató con Lanús y todavía no asegura su clasificación

Lanús y Gimnasia igualaron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en lo que fue un partido en el que ambos conjuntos se jugaban más que un solo triunfo.

Gimnasia estuvo muy cerca de abrir la cuenta a los 23 minutos, con un buen remate de Ignacio Sabatini que parecía clavarse en el ángulo, pero el arquero local alcanzó a rozar la pelota. Desde entonces, el partido cayó en una meseta y todo indicaba que el empate en cero iba a perdurar hasta el arranque del complemento.

Sobre el final del primer tiempo, en el cuarto minuto agregado, el Granate se puso en ventaja. Tras un centro desde la derecha, Felipe Peña Biafore desvió la pelota y se la dejó servida a Gonzalo Lobos, quien con un derechazo puso el 1 a 0.

SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO, LANÚS PUSO EL 1-0 Lobos aprovechó el cabezazo de su compañero y definió muy bien para abrir el marcador ante Gimnasia de Mendoza. #LPFxTNTSports https://t.co/RCVC20YhhI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026

En el segundo tiempo, el Lobo se fue adelantando de a poco en el campo de juego, pero sin llegar con peligro al arco del Granate, que comenzaba a sellar su triunfo.

Llegando a la media hora, el equipo Blanquinegro tuvo su premio y pudo empatar el partido tras un remate de Luciano Cingolani, que Nahuel Losada dejando un rebote que aprovechó Brian Andrada, que disparó y con la cooperación de Raúl Loaiza que en su deseo de despejar terminó tirando el balón dentro del arco.

LOAIZA QUISO DESPEJAR Y SE LO METIÓ EN CONTRA Luego de dos chances de Gimnasia de Mendoza, el mediocampista de Lanús se terminó metiendo el gol en contra para el 1-1 del visitante. #LPFxTNTSports https://t.co/bZPe994wi5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2026

En tiempo de descuento, el Lobo tuvo otra chance de ganarlo con un gran remate desde afuera del área de Martín Úbeda que otra vez contuvo el arquero local, que se convirtió en el gran responsable del empate.

El elenco de Darío Franco, que si ganaba se aseguraba la clasificación, está temporalmente séptimo en la tabla con 21 puntos, uno por arriba de Independiente – con un partido menos-, dos más que San Lorenzo y tres más que Unión, a una fecha del final.

Estos equipos son los equipos que podrían superar a los mendocinos en la última jornada, en la que el Mensana enfrentará a la Lepra, en una nueva edición del clásico mendocino.

FOTO: Prensa Gimnasia de Mendoza