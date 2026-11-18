El inicio de los playoffs de torneo Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya conocen a los árbitros que dirigirán sus respectivos partidos de octavos de final. La Liga Profesional confirmó este martes las designaciones arbitrales y definió quiénes estarán a cargo de los dos cruces que tendrán a los equipos mendocinos como protagonistas.

El primero en salir a la cancha será el Lobo. El domingo 22 de noviembre, desde las 16, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. El colegiado estará acompañado por Sebastián Raineri y Carlos Viglietti como asistentes, mientras que Germán Delfino será el encargado del VAR.

La Lepra, en tanto, tendrá una parada exigente en la Bombonera. El miércoles 25 de noviembre, a las 21, enfrentará a Boca con Luis Lobo Medina como juez principal. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán los asistentes, y José Carreras estará al frente del VAR.

El cuerpo arbitral completo

Rosario Central – Gimnasia de Mendoza

Día y horario: domingo 22 de noviembre, a las 16.

domingo 22 de noviembre, a las 16. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. Asistente 1: Sebastián Raineri.

Sebastián Raineri. Asistente 2: Carlos Viglietti.

Carlos Viglietti. Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.

Leonardo Billanueva. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. AVAR: Javier Uziga.

Boca – Independiente Rivadavia