El inicio de los playoffs de torneo Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya conocen a los árbitros que dirigirán sus respectivos partidos de octavos de final. La Liga Profesional confirmó este martes las designaciones arbitrales y definió quiénes estarán a cargo de los dos cruces que tendrán a los equipos mendocinos como protagonistas.
El primero en salir a la cancha será el Lobo. El domingo 22 de noviembre, desde las 16, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. El colegiado estará acompañado por Sebastián Raineri y Carlos Viglietti como asistentes, mientras que Germán Delfino será el encargado del VAR.
La Lepra, en tanto, tendrá una parada exigente en la Bombonera. El miércoles 25 de noviembre, a las 21, enfrentará a Boca con Luis Lobo Medina como juez principal. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán los asistentes, y José Carreras estará al frente del VAR.
El cuerpo arbitral completo
Rosario Central – Gimnasia de Mendoza
- Día y horario: domingo 22 de noviembre, a las 16.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Asistente 1: Sebastián Raineri.
- Asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Javier Uziga.
Boca – Independiente Rivadavia
- Día y horario: miércoles 25 de noviembre, a las 21.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Wenceslao Meneses.