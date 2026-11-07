Gimnasia e Independiente Rivadavia vuelven a cruzarse en un clásico para alquilar balcones: hora, TV y todo lo que hay que saber

Mendoza se paraliza para vivir una nueva edición del “Clásico del Parque“: Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentarán este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El duelo tendrá un condimento especial: el Lobo necesita sumar para asegurar su clasificación a playoffs, mientras que la Lepra ya tiene su lugar garantizado.

Será el segundo enfrentamiento de ambos desde que el Mensana regresó a la elite del fútbol argentino. El partido será televisado por TNT Sports, tendrá el arbitraje de Facundo Tello y contará exclusivamente con público local: solamente podrán ingresar los hinchas de Gimnasia. Lo aficionados azules, por su parte, podrán seguir las acciones del partido en el Bautista Gargantini, donde la dirigencia leprosa montará una pantalla gigante.

Cómo llegan el Lobo y la Lepra al clásico

El Lobo llega después de empatar 1 a 1 frente a Lanús como visitante. Con 21 puntos, ocupa el octavo puesto de la Zona A, el último que otorga un lugar en los playoffs. En ese escenario, un empate le alcanzará para asegurar su clasificación, aunque buscará volver al triunfo después de dos derrotas y una igualdad.

Del otro lado, Independiente Rivadavia viene de vencer 3 a 1 a Banfield y suma 22 unidades en la Zona B, donde ocupa el séptimo lugar. Ya clasificado a los octavos de final y a la Copa Sudamericana, el equipo de Berti también tiene otro objetivo en la mira: mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores. Con 56 puntos en la tabla anual, está a tres de Rosario Central, que ocupa el último puesto de clasificación.

El último clásico fue para la Lepra

El antecedente más reciente entre ambos favorece ampliamente a Independiente Rivadavia. El 26 de abril pasado, por la fecha 16 del Torneo Apertura, el Azul goleó 5 a 1 a Gimnasia en el estadio Bautista Gargantini.

Blas Armoa había puesto en ventaja al Lobo a los 27 segundos, pero Sheyko Studer igualó para la Lepra a los 18 minutos. En el complemento, Fabrizio Sartori Prieto, Álex Arce, Leonard Costa y Leonel Bucca completaron la goleada.

El último clásico terminó con sonrisas para la Lepra (Foto: “X” @TendenciasMza).

Sin embargo, el clásico volverá a disputarse en el Víctor Legrotaglie después de más de cuatro años. La última vez que se enfrentaron allí fue el 22 de octubre de 2022, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Aquella tarde, Gimnasia ganó 1 a 0, eliminó a su rival y avanzó a las semifinales.

Así será el operativo de seguridad para el clásico

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial desde la noche del viernes y durante toda la jornada del sábado. Habrá efectivos dentro y fuera del estadio, seguridad privada y unidades especiales como Infantería, Caballería, Canes y la Unidad Ciclística de Acción Rápida.

También se realizarán cortes de calles y se dividirá el Parque General San Martín mediante un perímetro de seguridad sobre calle Libertador, para evitar que los simpatizantes de ambos equipos se crucen. El dispositivo tendrá en cuenta, además, las actividades por el aniversario del Parque y los festejos de la comunidad judía.

Mientras Gimnasia recibirá a sus hinchas en el Legrotaglie, Independiente Rivadavia abrirá las puertas del Bautista Gargantini para que sus simpatizantes puedan acompañar la salida del plantel y seguir el partido desde allí.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Luciano Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín; Leonel Bucca o Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.