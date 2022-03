El jugador de fútbol oriundo de Tupungato, Gerónimo Poblete relató el difícil momento que atraviesa ya que su pareja y sus hijos se encuentran en una de las ciudades ucranianas atacadas por Rusia, Jarkov.

Gerónimo relató el difícil momento que vive ya que su familia, compuesta por su pareja y dos pequeños hijos, se encuentran refugiados en un hotel en Jarkov, Ucrania. En el momento que se iniciaron los ataques rusos a ese país él se encontraba en Turquía haciendo pretemporada y hasta el momento no pudo regresar.

«Quedé en Turquía y mi familia en Jarkov»

“Estoy en Turquía con el equipo y debíamos regresar el día 24 a Jarkov. Fue la mañana de la invasión a Ucrania y nos cancelaron el vuelo obviamente. Quedé en Turquía y mi familia en Jarkov. Hablo minuto a minuto, no puedo salir del teléfono. Cuando pasan minutos sin responderme me pongo inquieto. Ellos se encuentran en el subsuelo del hotel que estábamos porque nos íbamos a mudar a la nueva casa a los poquitos días”, relató en el programa Buenos Días América.

Explicó que su pareja y sus hijos de 4 y 5 años de edad se encuentran en el subsuelo de un hotel desde el primer día de ataque, el 24 de febrero. Por el momento no han recibido facilidades para abandonar una ciudad que en las últimas horas sufrió un brutal ataque militar del ejército ruso. “Estamos un poco desesperados. Tratamos de aferrarnos a Dios, que vamos a encontrar la salida para irnos de esa ciudad, llevar a la familia al oeste de Ucrania y cruzar por Polonia o Rumania. Sacarlos del país lo más rápido posible”, señaló.

«No encontramos la salida»

“Tenemos que cruzar todo el país. Hay que cruzar todo el país para llegar al oeste. Son más o menos 20 horas de viaje en auto, dependiendo cómo están las carreteras. Si están cortadas, si no hay militares. Un montón de cosas que nos generan temor. No encontramos la salida”, aclaró sobre la dificultad de transitar más de 800 kilómetros para llegar a las fronteras ucranianas con Polonia o Rumania.

El jugador oriundo del Valle de Uco, de 29 años de edad comentó que se comunicó con autoridades consulares argentinas pero no hay ayuda de traslado o refugio: “Lo único que me pasan es información de horario de trenes que salen. No nos brindan tampoco ninguna seguridad que vamos a poder tomar el tren y llegar a la estación. No nos han dado ningún recurso para poder ayudarnos y sacarnos. Nada”.

“Desde el día jueves 24 mi familia está en un subsuelo y de ahí no se mueven. No suben a las habitaciones ni nada. Por momentos se habían calmado (los ataques), por momentos no se escuchan bombardeos, pero estos últimos días han sido difíciles, bravos. Estamos esperando una solución. Todos los días estoy preguntando si hay alguna posibilidad, algún tren seguro”, reconoció. Días atrás, un amplio grupo de futbolistas brasileños que militaban en Ucrania lograron abandonar Kiev en un tren en medio de los ataques rusos.

La situación de la familia de Gerónimo Poblete

Según relató, su familia se encuentra acompañada de un traductor español desde el primer día del ataque: “Alimentación tienen porque en el hotel los están atendiendo muy bien. Tienen todos los servicios posibles. Están bien en ese sentido. Pero vemos que la situación se complica. Internet hay por el momento, estamos comunicados las 24 horas. No pasan 10 minutos sin que tenga información de ellos”.

Poblete viaja a la frontera con Rumania

Por el momento, Gerónimo está viajando rumbo a la frontera con Rumania para evaluar cómo seguir. Él contó que pensó tomar un auto e ir Jarkov con su familia pero detalló que es “muy difícil entrar”. Aunque aclaró: “Si lo tengo que hacer por mis hijos, lo voy a hacer”. También subrayó que aceptó la oferta del fútbol ucraniano porque “todo el mundo sabía que había mucha tranquilidad” y “nadie esperaba este ataque de Rusia”.

Poblete había firmado contrato con el Metalist Kharkov de la Premier League de Ucrania hace algunas semanas y no había llegado a debutar oficialmente en ese club, al que emigró tras defender la camiseta de Vélez en Argentina. El club está en una ciudad ubicada a menos de 50 kilómetros con la frontera con Rusia y a unos 500 kilómetros de la capital Kiev.

«Necesitamos que los saquen de Jarkov»

“Mi familia había llegado hacia poquito desde Argentina porque sabíamos que estaba todo muy tranquilo y nos daban toda la seguridad que no iba a pasar nada. Se veía que había un conflicto pero nadie se imaginó que se venía esta locura Obviamente hay una desesperación. Es un momento muy difícil el que estamos pasando. Necesitamos que los saquen de Jarkov con la seguridad de algún embajador, que no vayan a entrar a algún lugar de batalla”, sentenció.

Otros tres jugadores argentinos lograron salir de Ucrania

La Premier League de Ucrania tenía entre sus planteles a cuatro futbolistas argentinos: el ex Boca Francisco Di Franco logró salir por la frontera rumana, mientras que Fabricio Alvarenga y Claudio Paul Spinelli lograron salir vía Polonia. Poblete es el único que no se encontraba en el país en ese momento, pero sí su familia. “Estamos en el hotel de Turquía, obviamente no se entrena porque hay una desesperación. Porque el 80% de los jugadores tiene la familia en Ucrania. Algunos pudieron moverla en diferentes ciudades. Hay un malestar y tristeza en el equipo que duele. La desesperación de saber que tu familia está ahí es muy feo”, se sinceró.

Fuente: con información de Infobae y América