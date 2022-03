La última información sobre la situación de la familia de Gerónimo Poblete se conoció hace algunas horas. El futbolista de Tupungato pidió al titular de Turismo y Cultura que ayude a su familia.

El futbolista valletano Gerónimo Poblete se puso en contacto en las últimas horas con Matías Lammens, titular de Turismo y Cultura de la Nación, para que ayude a su familia a escapar de Ucrania. También se sabe que le pidió que lo vincule con la embajadora argentina en ese país, ya que tras cuna semana desde que comenzó la invasión, no consigue un pase diplomático para que su mujer e hijos puedan salir hacia territorio polaco.

Él continúa en Turquía

Poblete había contado en detalle su situación este lunes, pero hasta el momento no ha sido resuelta. “Estoy en Turquía con el equipo y debíamos regresar el día 24 a Jarkov. Fue la mañana de la invasión a Ucrania y nos cancelaron el vuelo obviamente. Quedé en Turquía y mi familia en Jarkov. Hablo minuto a minuto, no puedo salir del teléfono. Cuando pasan minutos sin responderme me pongo inquieto. Ellos se encuentran en el subsuelo del hotel que estábamos porque nos íbamos a mudar a la nueva casa a los poquitos días”, relató en el programa Buenos Días América.

Este miércoles se conoció que Jarkov, ciudad en la que se encuentra su familia, está siendo atacada. Hoy es el séptimo día de la invasión, las tropas atacaron la torre de televisión de Kiev provocando la muerte de cinco personas, y bombardearon la ciudad de Jarkov dejando un saldo de 18 muertos según los servicios de emergencia ucranianos. Estos ataques hicieron evidente que se intensifica la ofensiva pese al constante refuerzo de las sanciones occidentales contra Moscú.

Como contó anteriormente Diario NDI Gerónimo explicó que su pareja y sus hijos de 4 y 5 años de edad se encuentran en el subsuelo de un hotel desde el primer día de ataque, el 24 de febrero. Por el momento no han recibido facilidades para abandonar una ciudad que en las últimas horas sufrió un brutal ataque militar del ejército ruso. “Estamos un poco desesperados. Tratamos de aferrarnos a Dios, que vamos a encontrar la salida para irnos de esa ciudad, llevar a la familia al oeste de Ucrania y cruzar por Polonia o Rumania. Sacarlos del país lo más rápido posible”, señaló.

