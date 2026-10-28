Gente del Sur celebra sus 20 años con un concierto especial en el Teatro Independencia

El Teatro Independencia será escenario de una celebración especial para la música mendocina: el trío Gente del Sur festejará sus 20 años de trayectoria con un espectáculo que reunirá diferentes ritmos de América Latina y contará con invitados destacados. La presentación será el domingo 1 de noviembre, a las 21, en la sala ubicada en Chile 1184, de la Ciudad de Mendoza.

La agrupación está integrada por Ini Ceverino, en voz y tumbadoras; Federico Chavero, en guitarra, bajo y voz; y Ricardo Vaccari, en percusión y voz. A lo largo de su recorrido, los músicos construyeron una propuesta que combina las raíces de la música popular latinoamericana con influencias contemporáneas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Su repertorio recorre distintos paisajes sonoros del continente, con tonadas, cuecas, chacareras, sambas brasileñas, valses peruanos y ritmos afroamericanos. A través de estas expresiones, el grupo busca mantener viva la esencia de las músicas que lo identifican, incorporando también experiencias urbanas y sonidos de otras partes del mundo.

El concierto contará con la participación especial de Daniel Maza y Hernán Jacinto, dos reconocidos músicos que aportarán una propuesta marcada por la improvisación y el encuentro entre el jazz, el candombe y la música rioplatense.

La presentación será una oportunidad para celebrar la historia de Gente del Sur y su aporte a la escena musical, en una noche que reunirá distintas tradiciones sonoras y pondrá en valor la identidad latinoamericana. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.com.