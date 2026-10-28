Gente del Sur celebra sus 20 años con un concierto especial en el Teatro Independencia

El Teatro Independencia será escenario de una celebración especial para la música mendocina: el trío Gente del Sur festejará sus 20 años de trayectoria con un espectáculo que reunirá diferentes ritmos de América Latina y contará con invitados destacados. La presentación será el domingo 1 de noviembre, a las 21, en la sala ubicada en Chile 1184, de la Ciudad de Mendoza.
La agrupación está integrada por Ini Ceverino, en voz y tumbadoras; Federico Chavero, en guitarra, bajo y voz; y Ricardo Vaccari, en percusión y voz. A lo largo de su recorrido, los músicos construyeron una propuesta que combina las raíces de la música popular latinoamericana con influencias contemporáneas.
Su repertorio recorre distintos paisajes sonoros del continente, con tonadas, cuecas, chacareras, sambas brasileñas, valses peruanos y ritmos afroamericanos. A través de estas expresiones, el grupo busca mantener viva la esencia de las músicas que lo identifican, incorporando también experiencias urbanas y sonidos de otras partes del mundo.
El concierto contará con la participación especial de Daniel Maza y Hernán Jacinto, dos reconocidos músicos que aportarán una propuesta marcada por la improvisación y el encuentro entre el jazz, el candombe y la música rioplatense.
La presentación será una oportunidad para celebrar la historia de Gente del Sur y su aporte a la escena musical, en una noche que reunirá distintas tradiciones sonoras y pondrá en valor la identidad latinoamericana. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.com.