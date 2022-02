Con 19 años, hizo una carrera admirable en el básquet profesional hasta lograr jugar en Miami desde el 2020.

Génesis «Pipi» Toledano, nació el 28de agosto de 2022 y siempre fue incentivada por sus padres que también entienden y viven el mundo del deporte. Juega desde los 7 años al mini básquet y de allí su desempeño la llevó a grandes ligas provinciales, nacionales, la Selección Femenina y hasta los Latinos Basketball Club de Estado Unidos.

Finalmente logró llegar a la cuna misma de este deporte y para ella es una satisfacción enorme según relató a Diario Uno la joven. comenzó a jugar en el Colegio San Martín y siempre se destacó. El profesor, Néstor Sánchez, la hacía jugar con las niñas más grandes por su estatura y su destreza. «Mis padres eran entrenadores», asegura Génesis desde Miami, en donde reside desde el 2020 gracias a una beca completa que le otorgaron.

Durante la secundaria, se entrenó con Mauro Coria hasta que la llamaron para jugar en Talleres de Mendoza. Luego con 14 años, la ficharon de Municipalidad de Maipú, en 2017 ganó la Liga Nacional Sub 15, en donde la premiaron como mejor jugadora y los Juegos Nacionales Evita Sub 15. También formó parte de la selección mendocina y en 2018 salieron campeonas de Argentina en la categoría sub 18

“Busqué la oportunidad de probar en Obras de Buenos Aires», aseguró la jugadora. En 2018 pasó de Maipú a la gran ciudad, en donde jugó en el sub 17 y sub 19. En 2019, con la selección argentina, ganó la medalla de bronce en el Sudamericano de Colombia y la pivot fue elegida como la mejor argentina.

En Miami conformado el equipo norteamericano.

Gracias a sus presentaciones, Génesis fue convocada por el equipo Latinos Basketball Club de Miami. En ese momento fue cuando viajó para probarse y quedó seleccionada así que sus padres tuvieron que mandarle la ropa por encomienda. «Fue difícil porque soy hija única y siempre muy pegote, pero yo quería llegar y ser jugadora profesional», aseguró.

Cuando llamaron a la madre desde Miami Génesis estaba en Mendoza por la pandemia. Tuvieron que dejar de entrenar de manera presencial y les daban vía zoom los ejercicios que debían hacer. «Fui muy feliz, pero realistamente hablado, no me lo podían pagar. Me ofrecieron una beca del 85%, pero no podía pagar el resto, después me llamaron y me ofrecieron el 90% y también era imposible, hasta que me ofrecieron el 100%, solo tuvimos que pagar el pasaje y la visa para ingresar a Estados Unidos», contó Toledo.

