General Alvear será sede de una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross 

El departamento de General Alvear se prepara para recibir la tercera fecha del Campeonato MX Argentina, correspondiente al Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará los días 6 y 7 de junio en el sur provincial, en un evento que promete convocar a competidores de todo el país y del exterior.

La presentación oficial estuvo encabezada por la vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Cynthia Maggioni, junto al director de Zona Sur, Carlos Weiner, y autoridades locales, entre ellas el director de Turismo de General Alvear, Gustavo García, quienes destacaron la relevancia del encuentro tanto en lo deportivo como en su impacto económico y turístico.

Durante el lanzamiento, Maggioni subrayó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, especialmente en temporada baja. En ese sentido, extendió la invitación a mendocinos y visitantes a participar y disfrutar de un espectáculo que calificó como “digno de presenciar”, resultado del esfuerzo conjunto entre el municipio y los organismos provinciales.

Por su parte, desde el ámbito deportivo local se remarcó que la competencia posiciona a General Alvear dentro del calendario nacional y fortalece su perfil como destino turístico. Se espera la participación de alrededor de 170 pilotos distribuidos en distintas categorías, entre ellas MX1, MX2, MX3, además de divisiones para menores, niños y juniors.

El evento se desarrollará en el autódromo Víctor García, donde se montará un circuito especialmente diseñado y homologado para motocross, independiente del trazado utilizado habitualmente para automovilismo. Las actividades comenzarán ambos días a partir de las 9 y se extenderán hasta las 17.

En cuanto a las entradas, tendrán un valor de 20 mil pesos y podrán adquirirse de manera anticipada en el punto de venta ubicado en kilómetro cero, en el horario de 8 a 17.

Finalmente, autoridades provinciales indicaron que, en función del desarrollo y éxito del evento, ya se analiza la posibilidad de que General Alvear vuelva a ser sede de nuevas fechas del campeonato hacia fin de año, consolidando su posicionamiento dentro del circuito deportivo nacional.