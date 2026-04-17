General Alvear se prepara para vivir la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

La provincia de Mendoza lanzó oficialmente la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los encuentros más representativos del calendario productivo y cultural del país. El evento tendrá lugar del 6 al 10 de mayo en General Alvear y convocará a miles de visitantes.

La celebración, considerada una de las más importantes del oeste argentino, reúne cada año a productores, empresarios y público general en torno a la actividad ganadera, motor clave de la economía regional. Durante cinco jornadas, el predio ferial será escenario de exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de intercambio vinculados al sector.

Además de su perfil productivo, la fiesta ofrece una variada propuesta cultural y tradicionalista. Entre sus actividades más destacadas se encuentran las jineteadas, destrezas criollas, peñas folclóricas y espectáculos artísticos, junto con la clásica expo comercial, industrial y artesanal que acompaña el evento.

Uno de los momentos centrales es el tradicional almuerzo oficial, donde se congregan referentes del sector y autoridades, mientras que el público también puede disfrutar de comidas típicas, con los emblemáticos costillares al asador como protagonistas.