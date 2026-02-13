General Alvear: la recorrida de una funcionaria de Cornejo le dibujó una sonrisa al intendente

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, supervisó en General Alvear el avance de dos obras clave para el sur provincial: la tercera etapa del Complejo Educativo Superior (Ugacoop) y la construcción del nuevo sector de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos.

La funcionaria encabezó la recorrida junto al intendente Alejandro Molero, con el objetivo de constatar el ritmo de los trabajos que ejecuta la empresa Universo SA y que proyectan su finalización hacia diciembre de 2025. También participaron el director del hospital, Alejandro Torres, y el inspector de la subsecretaría, Brahim Hueda. Ambas intervenciones suman una inversión actualizada de $9.227.519.099.

La tercera etapa del Complejo Educativo Superior (Ugacoop) concentra la mayor parte del presupuesto, con una inversión de $6.863.502.583 y un avance de obra del 65%. Los trabajos incorporan 1.267 metros cuadrados a la superficie existente, lo que permitirá alcanzar más de 3.400 m² cubiertos destinados a la educación de nivel superior.

El proyecto incluye la construcción de un Salón de Usos Múltiples y diez nuevas aulas, además de talleres especializados para disciplinas artísticas como escultura, cerámica, grabado, pintura y dibujo. Asimismo, el edificio contará con una sala de grabación y edición de audio equipada con tecnología específica, junto a espacios de apoyo técnico como maestranza, sala de máquinas, depósitos y office.

En paralelo, la obra del área de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos presenta un avance del 51,30% y demanda una inversión de $2.364.016.516. El proyecto comprende tres edificios asistenciales que totalizan 945 metros cuadrados cubiertos, diseñados conforme a los estándares actuales de atención psiquiátrica y psicológica integral.

Una vez concluida, la nueva infraestructura permitirá sumar 14 camas de internación distribuidas en habitaciones dobles y triples, de las cuales cuatro estarán destinadas exclusivamente a pacientes adolescentes en un sector diferenciado.

El área incorporará además consultorios para la atención de pacientes internos y externos, así como espacios comunes orientados a la recuperación, entre ellos comedor, sala de estar, área de lectura y un sector específico para visitas.