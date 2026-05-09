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VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

General Alvear: fue a ver un partido de fútbol, perdió un ojo durante una represión policial y el Estado deberá pagarle una cifra millonaria

La Justicia civil responsabilizó al Estado provincial y a dos efectivos policiales por el hecho ocurrido a la salida de un partido entre Pacífico y Bowen.

La Justicia civil condenó al Estado de Mendoza a indemnizar con una cifra millonaria a un hombre de General Alvear que perdió un ojo en una represión policial. El hecho ocurrió en 2018 en el estadio del club Unión Social y Deportivo Bowen luego de un partido de fútbol entre Pacífico y Bowen, de la liga Alvearense. Como consecuencia del fallo, la víctima recibirá una indemnización que supera los $146 millones.

Cómo se produjeron los incidentes

De acuerdo con la presentación judicial, todo ocurrió el 4 de noviembre de 2018. Tras finalizar el encuentro, el hombre -que había asistido junto a amigos- abordó un camión junto a otros simpatizantes de Sport Club Pacífico para regresar a la ciudad de General Alvear. Sin embargo, a unos 60 metros del estadio fueron interceptados por efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), quienes comenzaron a efectuar disparos con balas de goma.

En ese contexto, el damnificado recibió un primer impacto en el brazo derecho y posteriormente otro perdigón impactó directamente en su ojo izquierdo, provocándole la pérdida total de la visión, una secuela que luego fue ratificada mediante pericias médicas que fueron incorporadas al expediente.

Qué dice el fallo

En la sentencia, el Tercer Juzgado Civil concluyó que los efectivos actuaron de manera irregular al remarcar que avanzaron “hacia los particulares que se encontraban en la parte trasera del camión, sin que se haya acreditado en ellos provocación o disturbio de ninguna clase, ni agresividad manifiesta hacia el personal policial”.

En paralelo, la Justicia decidió rechazar la demanda presentada contra la Liga Alvearense de Fútbol. En este aspecto, el fallo sostiene que dicho organismo se trata de una entidad sin fines de lucro y que no tiene beneficio económico, por lo que no se justifica “hacerla responsable en forma solidaria como organizadora del evento deportivo”.

Finalmente, la Justicia resolvió condenar al Estado provincial y a los dos policías identificados como responsables del hecho, quienes también deberán afrontar las costas del proceso judicial. De este modo, la víctima deberá recibir una indemnización que supera los $146 millones.

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