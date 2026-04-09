Gendarmería cerró un paso a Chile este jueves: qué sucedió y por cuánto tiempo será la medida

Desde las 12 de este jueves 9 de abril, el Paso Planchón Vergara queda oficialmente cerrado por disposición de Gendarmería Nacional Argentina, en el marco del fin de la temporada estival. La decisión responde a las condiciones climáticas adversas en alta montaña (nevadas, hielo y bajas temperaturas), que vuelven riesgosa la circulación durante otoño e invierno.

Se trata de un cruce fronterizo particular, ubicado en el departamento de Malargüe, que conecta con Chile a través de la Ruta Provincial 226 y la ruta J-55 (del lado chileno). Aunque menos transitado que otros pasos, era elegido por quienes buscaban evitar congestiones y optar por un recorrido más tranquilo (aunque exigente en conducción).

Durante el verano, el paso funcionó con horario limitado (de 9 a 18) y estuvo habilitado para distintos tipos de vehículos (incluidos los de mayor porte, sin obligatoriedad de doble tracción). Sin embargo, su operatividad siempre estuvo sujeta a las condiciones climáticas, lo que explica su cierre anticipado cada año.

A partir de ahora, quienes necesiten cruzar a Chile deberán optar por alternativas habilitadas. Entre ellas, se destacan el Paso Internacional Los Libertadores (operativo todo el año y con horario extendido las 24 horas hasta fines de mayo) y el Paso Pehuenche, que también permite el tránsito de todo tipo de vehículos en horarios diurnos.

Además, otra opción disponible es el Paso Agua Negra, con horario reducido (de 8 a 16). En todos los casos, las autoridades recomiendan viajar preparados para condiciones extremas (abrigo, provisiones y combustible suficiente) y consultar el estado de los pasos antes de salir, ya que el clima puede modificar la situación en cuestión de horas.