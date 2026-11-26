La gastronomía mendocina tendrá una nueva cita este jueves 26 de noviembre con la cuarta edición de GastroFeat, una propuesta que reúne a distintos referentes del sector para crear experiencias culinarias en conjunto. En esta oportunidad, el encuentro contará con tres sedes simultáneas en el centro de la Ciudad de Mendoza y comenzará a las 19.

Bajo la consigna “Algunos matches se dan en la mesa”, la iniciativa reunirá a nueve espacios gastronómicos distribuidos en tres encuentros. La dinámica propone que cada restaurante anfitrión trabaje junto a otros dos establecimientos invitados para elaborar un plato exclusivo, pensado especialmente para esta edición.

Las actividades se desarrollarán en tres direcciones. En Belgrano 1129, Brutal recibirá a Ai Sushi y Budeguer. Por su parte, Auténtico será el anfitrión en Sarmiento 777, donde compartirá la propuesta con La Marchigiana y Tap de Factory. El tercer encuentro tendrá lugar en avenida Sarmiento 685, con Flor del Desierto, Magdalena Bar y Macollo.

GastroFeat nació como un ciclo de encuentros en la vereda de Flor del Desierto, con una dinámica que reunía a un restaurante y una bodega invitada alrededor de un bocado y una copa. Con el paso de sus ediciones, la iniciativa fue ampliando su convocatoria y sumando nuevos espacios gastronómicos.

En su segunda edición, realizada en septiembre, alcanzó las 150 entradas vendidas. Ahora, en esta cuarta entrega, el formato se extiende a tres restaurantes del centro mendocino y busca generar nuevos vínculos entre los protagonistas de la gastronomía local.

La cuarta edición de GastroFeat se realizará este jueves 26 de noviembre, desde las 19. Cada experiencia tendrá un valor de $20.000 por local e incluirá un plato especialmente elaborado para la ocasión y una copa de vino.