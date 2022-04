El pasado 6 de abril los dirigentes de la Unión Cívica Radical de Mendoza continuaron su “gira” por los departamentos. En este caso fue el turno de Tunuyán, para la asunción del doctor y concejal Luis López como presidente (en su segundo mandato) y Micaela Manrique que quedó a cargo de la juventud. El numeroso acto político dejó entrever la «fuerza» con que el radicalismo busca ingresar en el departamento.

En este evento el presidente de la UCR Mendoza Tadeo García Zalazar estuvo presente y brindó un discurso para la militancia. El jefe comunal de Godoy Cruz, habló personalmente con distintos medios de la zona y dejó mensajes sobre la situación ambiental, las elecciones del año 2023, los femicidios y salud mental juvenil.

Zalazar remarcó la importancia de prestar atención en las «preocupaciones del pueblo»

Tadeo explicaba también la razón de la asunción de estas autoridades en los distintos departamentos: “estuvimos acá en Tunuyán poniendo en función lo que se llama el comité departamental que es la gente que se va a encargar de, en este año y medio de cara al 2023, ir coordinando ideas, propuestas y llevar adelante lo que se llama la plataforma participativa, es decir, que un partido pueda proponer cosas que realmente son preocupación para la gente”.

Dejando en claro que estas agrupaciones serían para tratar preocupaciones del pueblo, también aclaro cuales son los temas de mayor importancia en la agenda del partido, como lo es la crisis ambiental: “una muy importante es la materia ambiental, cómo ustedes saben Mendoza está atravesando por décimo año seguido una crisis hídrica importante, esa crisis no es casualidad, está producida por el cambio climático (…) se está trabajando con el gobierno provincial para saber efectivamente cuáles son las fuentes de la contaminación ambiental que tenemos en la provincia, nosotros tenemos un plan que estamos haciendo en varios municipios y con el gobierno provincial se quiere trasladar a toda la provincia el año que viene que es aumentar la cantidad de áreas verdes y apuntar a lo que se llama movilidad sustentable, por último hacer una estrategia para que haya mayor cantidad de hectáreas en áreas protegidas. Es un plan de acción que va a llevar mucho tiempo pero que en muchos municipios ya llevamos varias tareas desarrolladas”.

«Este invierno seguramente vamos a tener una crisis por el uso del gas y la electricidad»

Tocando el tema medio ambiente, García tiró en contra del gobierno nacional y de las decisiones que cree que pueden afectar a la situación provincial, esto decía: “Este invierno seguramente vamos a tener una crisis por el uso del gas y por la electricidad importante a nivel país, porque no se han hecho las inversiones necesarias y porque hay una inflación impresionante que va a impactar negativamente, y a eso le sumamos el acuerdo que ha hecho el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional que implica necesariamente un ajuste de las tarifas, hay una combinación de factores que hace que nosotros tengamos que tomar acciones, algunas individuales con cada uno en su casa ayudando. También necesitamos que haya un desarrollo de las economías regionales sostenible, que la macro economía acompañe, es necesario que el gobierno nacional tenga un plan económico, una salida para las economías regionales y equilibre el atraso cambiario que hay porque todo eso perjudica a los productores”.

Luis López, «Se siente la dificultad de la gente para llegar a fin de mes»

Luis López también dejó un mensaje sobre la situación nacional y el trabajo que buscan hacer desde la gestión en el departamento por las decisiones de la gestión, dijo esto: “Las herramientas de lo que es la macro economía la maneja nación, y la verdad que por más que haya una buena gestión en Mendoza se siente la dificultad de la gente para llegar a fin de mes. Hemos pasado mucho tiempo en la campaña anterior escuchando a los vecinos, nosotros no hicimos ninguna promesa, sino que fuimos a escuchar y ver las necesidades. Yo lo decía en la campaña anterior, no se pueden anunciar grandes estructuras cuando la gente no tiene las necesidades básicas cubiertas. Y después las obras grandes, son fantásticas, pero primero tenemos que cubrir lo importante”.

El doctor López también comentó: “la gente está cansada de promesas y eso de ir a prometer cosas que después no se cumplen nunca es lo peor que puede hacer uno como gestión política. Es complicado, pero hay que buscar la forma, no podemos limitarnos a qué Buenos Aires o nación decida si va a llegar o no algo a Tunuyán. El cambio hay que generarlo desde acá (…) nosotros lo que podemos ofrecer es trabajo y honestidad, desde ahí en adelante todo es planificación”.

Tadeo García Zalazar: «en nuestra provincia hay equilibrio fiscal»

Cerrando el tema nación, García dijo lo siguiente: “lo que nosotros resaltamos ahí es que no hay un plan económico nacional y por ello la inflación que tenemos. Hay un gasto público de lo que hay que lograr es un equilibrio fiscal, a nivel nacional siempre se gasta más de lo que ingresa por impuestos, entonces ¿cuál es la salida? achicar el gasto público ya que es ineficiente. Desde la oposición lo que podemos hacer es ir señalando las cosas que queremos que cambien, lo que hacemos distinto en Mendoza, porque en nuestra provincia hay equilibrio fiscal a pesar de todo el desajuste macro económico y de la pandemia”.

Pensando en el 2023

Tadeo, luego de marcar las materias pendientes en todo el país y de hablar de la situación macro económica, decidió hablar sobre lo que se viene el año que viene con las elecciones, comentó: “A la gente hay que decirle que vote bien en el 2023, que elijamos nuestros gobernantes en base a qué traigan propuestas serias, cómo un plan económico, de desarrollo del país, de empleos para nuestros hijos, que mejore la calidad de vida de la gente. La salida argentina va por la producción, por la inversión, por el trabajo público-privado, porque el Estado haga mejor las cosas.

Queda muy poco para el 2023 y esperemos que la gente vaya tomando una decisión consciente de que gobernantes elige y hablo de todos los niveles, nacional, provincial y municipal”.

Violencia de género y salud

El presidente de la UCR Mendoza tocó el tema violencia de género y salud mental, dejando un mensaje preocupante para la sociedad: “parece una tragicomedia porque mientras están comprando cartulinas para difundir mensajes hay mujeres que mueren por femicidios, los casos de violencia de género necesitan atención, reinserción laboral y asesoramiento jurídico. También es muy preocupante la problemática de la salud mental que atraviesa mucho a los jóvenes, han aumentado no tan solo los casos de violencia de género sino también los casos de maltrato infantil y de suicido adolescente”

Como cierre propuso soluciones para tratar esta crisis y dijo: “Necesitamos políticas macro, que los ministerios de la nación pongan recursos, inviertan en comunicación, educación y en profesionales, para que después en los centros de salud y hospitales tengamos la atención adecuada para nuestros jóvenes. Estamos teniendo situaciones que antes eran muy aisladas y que hoy las vemos todos los días, y eso es muy preocupante”.