García Zalazar, uno de los anotados para pelear por la gobernación defendió las PASO en Mendoza

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, volvió a pronunciarse sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Mendoza. Si bien respaldó la continuidad de ese mecanismo electoral en la provincia, pidió “enfriar” la discusión política de cara a las elecciones de 2027 y poner el foco en la gestión.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes, luego de una actividad en la Legislatura provincial, en un contexto en el que el Congreso nacional debate la eliminación de las PASO para las elecciones nacionales.

García Zalazar es uno de los autolanzados para competir por la sucesión de Alfredo Cornejo, pese a que el gobernador no ha bendecido aún a ninguno de los potenciales candidatos, entre los que aparecen otros ministros, como Natalio Mema (de Gobierno),

Defendió las PASO provinciales

García Zalazar marcó diferencias entre el escenario nacional y el provincial al sostener que las primarias siguen cumpliendo una función importante en Mendoza.

“Creemos que es una estrategia correcta eliminar las PASO a nivel nacional, no así a nivel provincial, donde siempre se han usado. Siempre hubo oferta electoral en las primarias provinciales”, expresó el funcionario, marcando una distancia con las intenciones del presidente Javier Milei de eliminar las Primarias.

De esta manera, el ministro ratificó la postura que ya había manifestado en otras oportunidades respecto de mantener esa herramienta para resolver las internas dentro de los espacios políticos.

“La agenda hoy pasa por la gestión”

Más allá de su posición sobre el sistema electoral, García Zalazar consideró que aún no es tiempo de instalar el debate por las candidaturas.

“Hay que separar los temas de coyuntura de los temas de gestión“, afirmó, y remarcó que quienes integran el Gobierno provincial deben concentrar sus esfuerzos en la administración antes que en la competencia electoral.

En ese sentido, sostuvo que la discusión sobre las definiciones políticas llegará más adelante y que, por ahora, las prioridades pasan por la gestión cotidiana y las políticas públicas que lleva adelante el Ejecutivo provincial.