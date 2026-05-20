García Zalazar insistió con financiamiento educativo: qué propone

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, volvió a reclamar la apertura de un debate nacional sobre el financiamiento educativo y planteó la necesidad de redefinir las prioridades del sistema en todo el país. Lo hizo en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, donde representantes de las distintas provincias analizaron la situación educativa y los desafíos de gestión.

A través de un mensaje difundido tras el encuentro, el funcionario mendocino sostuvo que la discusión sobre los recursos destinados a la educación debe ir acompañada de una definición clara de objetivos estratégicos. “La educación necesita recursos, pero también prioridades claras: alfabetización, formación docente, tecnología, infraestructura, arraigo docente y una mejor articulación entre escuela y trabajo”, expresó.

En ese sentido, Tadeo García Zalazar remarcó que Mendoza volvió a poner sobre la mesa una propuesta presentada previamente en el denominado Consejo de Mayo, con el objetivo de impulsar una discusión “de fondo” sobre el futuro educativo argentino. Según explicó, la intención es avanzar hacia un esquema de financiamiento que contemple tanto las necesidades presupuestarias como las transformaciones que demanda el sistema educativo actual.

En el Consejo Federal de Educación volvimos a plantear la necesidad de discutir un nuevo esquema de financiamiento educativo para Argentina.



La educación necesita recursos, pero también prioridades claras: alfabetización, formación docente, tecnología, infraestructura, arraigo… pic.twitter.com/OKIxFpdEln — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) May 20, 2026

El planteo del ministro se da en un contexto de fuerte debate sobre el sostenimiento de políticas educativas nacionales y provinciales, atravesado por la discusión presupuestaria y el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En varias oportunidades, distintas provincias manifestaron preocupación por la reducción de fondos destinados a infraestructura escolar, programas educativos y asistencia docente.

Desde Mendoza, el Gobierno provincial busca posicionarse como una de las administraciones que impulsa reformas vinculadas a la alfabetización, la incorporación de tecnología en las aulas y la vinculación entre educación y empleo. En ese marco, Tadeo García Zalazar insistió en la necesidad de alcanzar consensos amplios que permitan sostener políticas educativas a largo plazo y evitar que las discusiones presupuestarias condicionen el desarrollo del sistema.