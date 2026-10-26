Ganó Lula en Brasil: qué puede pasar ahora con el dólar, los precios y el peso argentino

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, provocó una reacción inmediata en los mercados. Este lunes, las acciones brasileñas sufrieron fuertes pérdidas y el real se depreció frente al dólar, en un escenario marcado por la preocupación de los inversores sobre el gasto público y el rumbo económico del próximo mandato. Según Reuters, la Bolsa brasileña llegó a registrar una caída superior al 15%, mientras que el real perdió más del 11% en sus primeras operaciones.

Para Argentina, el principal efecto podría sentirse en los mercados financieros y en la competitividad comercial. Si el real pierde valor frente al peso, los productos brasileños pueden volverse relativamente más baratos para los argentinos, mientras que los bienes nacionales podrían encarecerse para los compradores de Brasil. Esto podría beneficiar a algunos importadores, pero también dificultar las ventas de empresas argentinas en uno de sus principales mercados. Sin embargo, una depreciación de la moneda brasileña no implica automáticamente una baja de los precios en Argentina: el resultado dependerá de los costos, los márgenes comerciales y la evolución del tipo de cambio local.

La cotización del real también tendrá consecuencias para quienes planean viajar a Brasil durante las vacaciones de verano. Si la moneda brasileña continúa debilitándose frente al peso argentino, los gastos en alojamiento, gastronomía y compras podrían resultar más accesibles para los turistas argentinos, aunque eso dependerá de los precios que establezcan los comercios y de la relación entre ambas monedas. En cambio, para las empresas argentinas que exportan al país vecino, una caída del real puede representar una desventaja competitiva.

A mediano plazo, los efectos dependerán de las decisiones económicas que tome Lula y de la respuesta de los mercados. Los analistas consultados por medios nacionales señalaron que parte del impacto podría moderarse si el Gobierno brasileño transmite previsibilidad fiscal y logra estabilizar la moneda. Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que el resultado electoral provocará una suba generalizada de precios en Argentina: la evolución del dólar, el real, las tasas de interés y el comercio bilateral permitirá evaluar con mayor precisión las consecuencias para la economía cotidiana.